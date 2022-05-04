«Мы теряли надежду, что когда-нибудь выберемся». Что рассказывают эвакуированные с Азовстали — репортаж BBC 4 мая, 16:29 Этот материал сейчас доступен только на украинском языке Украинская семья из Мариуполя добралась в Запорожье (Фото:REUTERS/Ueslei Marcelino)

Эвакуированные с осажденного завода Азовсталь украинцы 3 мая наконец-то добрались до Запорожья. Со спасенными пообщались корреспонденты BBC.



Група мирних жителів, які були евакуйовані з обложеного Маріуполя, після 200-кілометрової подорожі дісталися до відносно безпечного Запоріжжя.

Серед них — люди, які місяцями перебували в бункерах під масивним металургійним заводом Азовсталь.

Вперше вдалося успішно узгодити гуманітарний коридор, щоб вивести їх із металургійного заводу.

"Ми втрачали надію, що коли-небудь виберемося звідти", — сказала ВВС одна жінка.

До цієї евакуації неодноразові спроби домовитися про їхнє безпечне звільнення закінчувалися невдачею.

За словами українських військових, сотні мирних жителів досі залишаються в пастці на заводі.

Після того, як група евакуйованих виїхала у неділю, захисники Азовсталі заявили, що російські сили негайно відновили обстріли.

Коли група жінок та дітей прибула до Запоріжжя — були обійми та сльози виснаження та полегшення.

Катаріна вийшла з автобуса на сонце, усе, що вона тепер має, вміщується у маленькому рюкзаку. Двоє її дітей, шість і 11 років, втомлено терли очі.

Катаріна каже, що намагалася запевнити своїх двох дітей, шести і 11 років, що все буде добре. Фото: ВВС

Два місяці вони жили в глибинах сталеливарного заводу в Маріуполі, коли довкола падали російські бомби. Єдиною їхньою їжею були пайки, які передавали українські солдати.

«І вдень, і вночі нас обстрілювали. Артилерія, ракети, авіаудари», — розповіла Катаріна.

«Наші діти не могли спати, плакали, боялися. І ми також, — додала вона. — Було кілька разів, коли ми втрачали надію, що колись виберемося. Ми надзвичайно раді бути в Україні».

Але війна зруйнувала їхнє рідне місто, руїни якого вони бачили, коли їхали: «Те, що ми побачили — просто коробки з масивними чорними дірами в них. Житлові будинки зникли. Там лише їхні рештки».

Інша евакуйована, Ірена, була разом з 17-річною донькою — і це її хоч трохи заспокоювало.

Ірена з донькою. Фото: ВВС





«Ми жили надією, що кожен день буде останнім днем ​​цього пекла. Що ми поїдемо додому в мирний Маріуполь, а зараз його немає», — сказала вона.

Операція, проведена Організацією Об'єднаних Націй і Червоним Хрестом, була складною, а часом і небезпечною.

Співробітники ООН на місці виявили, що територія була замінована. У якийсь момент їм довелося відступити після артилерійського удару.

«Коли команда пішла вперед, щоб буквально помахати прапором і спробувати вивести цих людей, було багато мін, які потрібно було знешкодити, як з українського боку — металургійного заводу — так і з російського», — сказав Себастьян Родс Стампа, оперативний керівник групи ООН.

«Був мінометний вогонь, я не знаю, звідки він йшов. Я не знаю, хто стріляв. Він припинився досить швидко», — розповів він.

Родс Стампа сказав, що був приголомшений побаченим.

«Вони вийшли і побачили, що місто, в якому вони, ймовірно, виросли, зруйноване. Могили на дорогах і на кожній ділянці трави, яку можна знайти, — сказав він. — Вони були нажахані. Ви повинні розуміти, вони два місяці провели під землею і не бачили новин. Там була шестимісячна дитина, яка ніколи не бачила трави. Він народився взимку, і був здивований, наскільки зелена ця трава. Йому хотілося з нею погратися та повозитися».

Родс Стампа сказав ВВС, що жінки, діти та літні люди не бачили світла протягом двох місяців.

REUTERS/Ueslei Marcelino

Цього разу вдалося врятувати понад 100 маріупольців — рідкісний прогрес у гуманітарних зусиллях під час цієї війни.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що успішна евакуація стала результатом тривалих переговорів і посередництва.

«Ми й надалі будемо робити все, щоб вивезти усіх наших людей з Маріуполя та Азовсталі, — сказав він. — Це важко, але нам потрібні всі, хто там залишається — мирні жителі та військові».

Тисячі людей все ще перебувають у місті, а сотні людей заблоковані у підземному лабіринті під заводом.

Червоний Хрест заявив, що радий, що евакуація пройшла успішно, але розчарований тим, що багато людей залишилися в пеклі.