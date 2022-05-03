Нам нужны все люди из Мариуполя. Зеленский сообщил, что за сутки с Азовстали эвакуировали 156 гражданских

3 мая, 23:44
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Владимир Зеленский (Фото:Владимир Зеленский/Telegram)

Владимир Зеленский (Фото:Владимир Зеленский/Telegram)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за сутки в Запорожье приехали 156 гражданских, которые прятались от зверских обстрелов российских оккупантов на заводе Азовсталь в Мариуполе.

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«Есть первые результаты эвакуации с Азовстали в Мариуполе. Операцию организовывали очень долго. Сегодня в Запорожье прибыли женщины и дети, которые прятались под землей от обстрелов и бомб», — заявил президент.

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В то же время, Зеленский подчеркнул, что Украина хочет эвакуировать с Азовстали и военных также.

«Мы будем продолжать работу. Будет сложно. Но нам нужны все — и военные и гражданские. Все, кто находятся на Азовстали», — заявил президент.

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В ООН сообщили, что с Азовстали был эвакуирован 101 человек, еще 58 из соседнего поселка.

Эвакуированных из Мариуполя встречала министр по вопросам временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

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Мариуполь заблокирован российскими оккупантами два месяца. Они систематически обстреливают гражданскую инфраструктуру города, там нет воды, света, тепла и связи. По предварительным оценкам, из-за действий россиян погибли до 22 тысяч мирных жителей города.

Чтобы скрыть следы своих преступлений, оккупанты привезли в Мариуполь не менее 13 мобильных крематориев. Также журналисты и власти Мариуполя сообщали об обнаружении по меньшей мере трех массовых захоронений мирных жителей.

В результате попыток штурма россиянами Азовстали и бомбардировок завода ночью 3 мая погибли две гражданские женщины. Россияне продолжали наносить массированные удары по территории Азовстали, зная, что там находятся мирные жители.

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Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Мариуполь Эвакуация Запорожье Азовсталь Война в Украине Владимир Зеленский Полк Азов Война России против Украины

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