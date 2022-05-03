Нам нужны все люди из Мариуполя. Зеленский сообщил, что за сутки с Азовстали эвакуировали 156 гражданских 3 мая, 23:44 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:Владимир Зеленский/Telegram)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за сутки в Запорожье приехали 156 гражданских, которые прятались от зверских обстрелов российских оккупантов на заводе Азовсталь в Мариуполе.

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«Есть первые результаты эвакуации с Азовстали в Мариуполе. Операцию организовывали очень долго. Сегодня в Запорожье прибыли женщины и дети, которые прятались под землей от обстрелов и бомб», — заявил президент.

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В то же время, Зеленский подчеркнул, что Украина хочет эвакуировать с Азовстали и военных также.

«Мы будем продолжать работу. Будет сложно. Но нам нужны все — и военные и гражданские. Все, кто находятся на Азовстали», — заявил президент.

В ООН сообщили, что с Азовстали был эвакуирован 101 человек, еще 58 из соседнего поселка.

Эвакуированных из Мариуполя встречала министр по вопросам временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Мариуполь заблокирован российскими оккупантами два месяца. Они систематически обстреливают гражданскую инфраструктуру города, там нет воды, света, тепла и связи. По предварительным оценкам, из-за действий россиян погибли до 22 тысяч мирных жителей города.



Чтобы скрыть следы своих преступлений, оккупанты привезли в Мариуполь не менее 13 мобильных крематориев. Также журналисты и власти Мариуполя сообщали об обнаружении по меньшей мере трех массовых захоронений мирных жителей.

В результате попыток штурма россиянами Азовстали и бомбардировок завода ночью 3 мая погибли две гражданские женщины. Россияне продолжали наносить массированные удары по территории Азовстали, зная, что там находятся мирные жители.

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