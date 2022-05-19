Красный Крест регистрирует защитников Мариуполя, которых эвакуируют с Азовстали 19 мая, 17:27 Цей матеріал також доступний українською Транспортировка раненого защитника Мариуполя в Новоазовске, Донецкая область, 16 мая 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В Международном комитете Красного Креста заявили, что регистрируют защитников Мариуполя, которых эвакуировали с завода Азовсталь.

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В сообщении на сайте МККК сказано, что организация начала регистрацию бойцов, покидающих Азовсталь, 17 мая. В то же время МККК не сопровождает военнопленных к местам их содержания. Операция по эвакуации защитников Мариуполя продолжалась в среду и четверг.

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Процесс регистрации включает заполнение анкеты с указанием имени, даты рождения и ближайшего родственника. В МККК сообщили, что зарегистрировали «сотни» военнопленных с Азовстали, не уточняя их точное количество.

«Эта информация позволяет МККК отслеживать тех, кто был захвачен, и помогать им поддерживать связь с семьями», — объяснили в организации.

Ранее представитель делегации МККК Александр Власенко сказал изданию Бабель, что сотрудники организации посетили защитников Мариуполя, эвакуированных с Азовстали, во временно оккупированной Еленовке Донецкой области.

Заместительница министра обороны Анна Маляр 18 мая заявила, что операция по спасению защитников Мариуполя продолжается, но процесс очень чувствительный и любые публичные комментарии могут навредить.



Процесс эвакуации с Азовстали продолжается, он очень сложный – Михаил Подоляк https://www.youtube.com/embed/yeR7k1jd5o0

Эвакуация с Азовстали

Ночью 17 мая Анна Маляр сообщила, что 53 тяжелораненых защитника Мариуполя доставили в медучреждение оккупированного Новоазовска для лечения, еще 211 были эвакуированы в оккупированную Еленовку через гуманитарный коридор. Позже они вернутся на подконтрольную Украине территорию через процедуру обмена.



В Генеральном штабе ВСУ сказали, что командиры подразделений, которые находятся на Азовстали, получили приказ от высшего военного руководства сохранить жизни личного состава.



До этого в понедельник полк Азов опубликовал заявление, в котором сообщил, что защитники Мариуполя выполнили приказ и надеются на поддержку украинского народа.



По словам Маляр, другой формулы спасения героев с Азовстали не было. Она подчеркнула, что операция по спасению защитников Мариуполя будет продолжаться, пока они не вернутся на подконтрольную Украине территорию. Вице-премьер Ирина Верещук сказала, что Украина обменяет 52 тяжелораненых военных с Азовстали, когда их состояние стабилизируется.



Министр обороны Алексей Резников заявил, что защитники Мариуполя выполнили приказ, сдержали группировку в 20 тысяч российских захватчиков и не пустили их в Запорожскую и дальше в Донецкую области. Он добавил, что после этого герои получили новый приказ — сохранить свои жизни.



Защитники Украины на заводе Азовсталь в Мариуполе держали оборону в полном окружении, там шли тяжелейшие бои. С начала полномасштабного вторжения России они уничтожили 6 тысяч оккупантов. Войска РФ наносят по Азовстали по несколько десятков ударов в сутки, используют авиацию, танки и тяжелую артиллерию.



На Азовстали оставались около тысячи украинских защитников, из которых 600 были ранены, 40 — в тяжелейшем состоянии. Они неоднократно просили применить к ним процедуру extraction (экстракции) и сообщали, что у бойцов проблемы с пищей, водой, лекарствами, боеприпасами.



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