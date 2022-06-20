«С каждым полетом шансов не вернуться становилось все больше». В Азове рассказали о вертолетных рейдах в окруженный Мариуполь 20 июня, 23:02 Цей матеріал також доступний українською Мужчина проходит мимо мурала с надписью Азовсталь в честь защитников Мариуполя (Фото:REUTERS/Marko Djurica)

Добровольцы Азова и сотрудники Главного управления разведки Министерства обороны совершили семь рейдов в окруженный Мариуполь, в ходе которых доставляли защитникам города снаряжение, провиант, медикаменты и боеприпасы, перебросили пополнение и эвакуировали десятки тяжелораненых.

Об этом идет речь в фильме журналиста, главного редактора Цензор.Нет Юрия Бутусова о вылетах на Азовсталь, опубликованном на его YouTube-канале в понедельник, 20 июня.



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«Вертолетчики, которые добровольно летели, понимая, что их могут сбить в любой момент. И их сбивали. А они все равно продолжали летать. Добровольцы Азова, понимая, что это билет в один конец, что оцепление полное и на помощь никто не придет. Спецназ ГУР, вылетавший на прикрытие каждого вылета. Все эти люди строили мост в окруженный Мариуполь собой», — написал Бутусов в Facebook.



Экс-командир полка Азов Максим Жорин рассказал, что пилотам приходилось лететь очень низко над землей — настолько, что несколько раз они цепляли землю и верхушки деревьев. Благодаря этому враг слышал вертолет, но не мог его увидеть. Также он сказал, что полеты проводились ночью, когда лететь даже со специальными приборами чрезвычайно сложно.

«С каждым следующим полетом операция становилась все сложнее, а шансов не вернуться с каждым разом становилось все больше. Абсолютно все это понимали — и пилоты, и десант, который туда летел… Но в то время это была единственная возможность помочь, спасти раненых», — рассказал он.

Жорин добавил, что в последние разы вертолеты подбивали, и стало понятно, что шансов долететь до защитников Мариуполя почти нет. После последних полетов было еще несколько попыток, но бойцы не смогли добраться до Мариуполя. Замкомандира ССО Азов Владислав Соболевский рассказал, что несколько вертолетов было сбито, многие из тех, кто отправлялся в такие рейды, были ранены или погибли.

«Желающих лететь было больше, чем была возможность туда отправить… [Люди] осознавали все риски, осознавали, что на то время уже были сбитые вертолеты, но, тем не менее, они были готовы туда лететь», — сказал экс-командир Азова.

Соболевский объяснил, что полеты проходили через захваченную территорию, которую прикрывала российская ПВО, и оккупанты знали об украинских операциях еще с первого вылета.

По его словам, всего было четыре десанта, и к защитникам Мариуполя прибыло подкрепление в 72 человека. Ни один из них до этого не летал на вертолете и не десантировался. Жорин также рассказал, что вместе с бойцами были медики, которые вызвались помогать раненым в Мариуполе.

Тайные эвакуационные миссии на вертолете в Мариуполь. Как это было? – Максим Жорин, Азов https://www.youtube.com/embed/GebamOfil8o

Президент Владимир Зеленский 6 июня заявил, что в российском плену находятся больше 2,5 тысяч защитников Мариуполя с завода Азовсталь. По информации издания Украинская правда, с территории Азовстали вышли 2449 защитников, их удерживают в оккупированной Еленовке.



В Генеральном штабе ВСУ 16 мая сказали, что командиры подразделений, которые находились на Азовстали, получили приказ от высшего военного руководства сохранить жизни личного состава. До этого полк Азов опубликовал заявление, в котором сообщил, что защитники Мариуполя выполнили приказ и надеются на поддержку украинского народа.



Министр обороны Алексей Резников заявил, что защитники Мариуполя выполнили приказ, сдержали группировку в 20 тысяч российских захватчиков и не пустили их в Запорожскую и дальше в Донецкую области. Он добавил, что после этого герои получили новый приказ — сохранить свои жизни.



По словам заместительницы министра обороны Анны Маляр, другой формулы спасения героев с Азовстали не было. Она подчеркнула, что операция по спасению защитников Мариуполя будет продолжаться, пока они не вернутся на подконтрольную Украине территорию.



Владимир Зеленский подтвердил, что защитники Мариуполя должны быть освобождены по процедуре обмена.



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