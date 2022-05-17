Приказ — сохранить жизнь. Что известно о первых этапах эвакуации с Азовстали и судьбе военных, вывезенных на оккупированные территории 17 мая, 18:24 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Украинские защитники Азовстали, вывезенные с меткомбината 17 мая (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Украина начала операцию по эвакуации защитников Азовстали, которые героически защищали Мариуполь и были заблокированы в нечеловеческих условиях на меткомбинате.

Война России против Украины — главные события 17 мая

Поздним вечером 16 мая с Азовстали на оккупированную боевиками «ДНР» и российскими войсками территорию Донецкой области были вывезены 264 защитника Мариуполя, в том числе полсотни тяжело раненых бойцов.

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Вечером 17 мая стало известно о новом этапе эвакуации: агентство Reuters сообщило, что с территории Азовстали выехали еще как минимум семь автобусов с украинскими военными. Их точное количество и место вывоза украинская сторона пока не озвучивала.

Украина надеется вернуть всех вывезенных из Мариуполя военных в процессе обмена.

НВ рассказывает главное, что известно в настоящее время об эвакуации с Азовстали и дальнейшей судьбе украинских защитников.

Приказ — сохранить жизнь : что предшествовало эвакуации

Как стало известно из сообщений Минобороны Украины и Генштаба ВСУ, высшее военное командование отдало приказ командирам находящихся на Азовстали подразделений «сохранить жизнь личного состава». Именно этот приказ на фоне переговорного процесса Киева о спасении защитников Мариуполя стал отправной точкой эвакуации — а не решение украинских бойцов «сдаться в плен», как сообщает российская пропаганда.

В Генштабе ВСУ подчеркнули, что украинский гарнизон Мариуполя «выполнил боевую задачу», и далее «важнейшая общая задача всей Украины и всего мира — сохранить жизнь защитников Мариуполя». Генеральный штаб назвал их «героями нашего времени», которые навсегда вошли в историю, и напомнил, кто именно защищал город от оккупантов и выдерживал блокаду Азовстали:

отдельный отряд специального назначения Азов,

12-я бригада Национальной гвардии Украины,

36-я отдельная бригада морской пехоты,

пограничники,

полицейские,

добровольцы,

теробороны Мариуполя.



«Удерживая позиции на Азовстали, они не позволили противнику перебросить группировку численностью в 17 батальонных тактических групп (около 20 000 личного состава) по другим направлениям», — напомнили в Генштабе о результате усилий защитников Мариуполя. Их действия помешали врагу реализовать план быстрого захвата Запорожья, выйти на административные границы Донецкой и Запорожской областей и создать условия для окружения группировки ООС.

«Сковывание основных сил противника вокруг Мариуполя позволило нам подготовить и создать оборонительные рубежи, на которых наши войска находятся сегодня и дают достойный отпор агрессору. Мы получили критически необходимое время на формирование резервов, перегруппировку сил, получение помощи от партнеров», — поблагодарили Мариупольский гарнизон в Генштабе ВСУ.

По данным самих защитников, за почти три месяца обороны Мариуполя они уничтожили 6 тыс. оккупантов, 78 танков, более 100 единиц бронетехники и одного генерала.

Со своей стороны командир полка Азов, герой Украины Денис Прокопенко в день первого этапа эвакуации обнародовал видеообращение, в котором призвал украинцев с пониманием отнестись к такому решению.

Он напомнил, что за 82 дня обороны украинские военные в Мариуполе дали возможность украинской армии перегруппироваться, подготовить больше личного состава и получить большое количество оружия от международных партнеров.

«Никакое вооружение не будет работать без профессионально подготовленных военнослужащих, что делает их наиболее ценным элементом армии. Для сохранения жизней весь Мариупольский гарнизон выполняет утвержденное решение высшего военного командования и надеется на поддержку украинского народа», — подчеркнули в Азове.

Отдельно Прокопенко подчеркнул, что привык подвергать сомнению «каждое решение, план и операцию», однако дал понять, что согласен с приказом Генштаба: «Когда ты выполнил поставленную задачу и сохранил максимальное количество личного состава — это и есть самая высокая планка управления войсками. Тем более, когда твое решение утверждено высшим военным руководством».

В последние недели Мариупольский гарнизон неоднократно призвал мир способствовать эвакуации украинских воинов с Азовстали, особенно тяжелораненых. Из-за блокады завода, постоянных обстрелов, бомбардировок и попыток штурма Азовстали у защитников иссякли все возможности для предоставления элементарной медицинской помощи даже легкораненым бойцам — у них не было антибиотиков, обезболивающих, даже питьевой воды.

«По раненым — очень плохая ситуация, их около 600 человек. Условия просто ужасающие, все, наверное, видели фото в соцсетях. Честно говоря, нельзя передать ту удручающую обстановку, которая в госпитале», — рассказывал 14 мая боец с позывным Полиция.

А в последние дни оккупанты усилили еще и попытки наземных наступлений на Азовсталь. «Они накатывают как волны. Это истощает. Мы имеем славу лучшего полка Донбасса. Но сейчас мы измотаны. Ритм боев адский. Мы уже не можем его выдерживать, не можем перевести дыхание между штурмами», — рассказал накануне эвакуации заместитель командира Азова Илья Самойленко в интервью французскому философу и публицисту Бернару Анри-Леви.

Как происходила эвакуация и куда вывезли защитников Азовстали

По данным Минобороны Украины, 16 мая с Азовстали вывезли 264 украинских бойца:

53 тяжелораненых защитников Мариуполя доставили в медучреждение оккупированного Новоазовска ( Донецкая область)

Донецкая область) еще 211 эвакуированных вывезены в оккупированную Еленовку ( Донецкая область).

Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

17 мая в соцсетях появились видеокадры, на которых видно, как раненых солдат выносили на носилках с территории меткомбината.

Далее их вывозили автотранспортом: вечером 16 мая агентство Reuters сообщило, что около 10−12 автобусов выехали с территории Азовстали, впоследствии часть из них прибыла во временно захваченный оккупантами Новоазовск. Reuters также опубликовало фотографии этого этапа эвакуации. На них видно, что тяжелораненых украинских военных транспортировали на носилках внутри автобусов.

Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

Автобусы сопровождали российские военные и боевики «ДНР».



Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

По аналогичной схеме украинских военных вывозили из Азовстали и на следующий день, 17 мая.

Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

Какова судьба оставшихся на Азовстали?

Секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью НВ заверил, что военное командование Украины поддерживаете связь с оставшимися на Азовстали.

«Мы получаем каждый день информацию утром и вечером обо всех событиях, происходящих на территории, где они находятся, мы понимаем все сложности, которые у людей там сегодня есть, — заявил Данилов. — Могу сказать, когда была возможность передавать туда воздушным путем необходимые вещи, наше государство это делало. На сегодняшний день такой возможности физически уже нет».

Что будет дальше с украинскими военными? Почему Украина согласилась на такой вариант?

Все детали дальнейшего плана еще неизвестны, однако несколько украинских чиновников подчеркнули, что Украина рассчитывает в ближайшее время обменять эвакуированных с Азовстали на российских военнопленных.

Президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении в ночь на 17 мая выразил надежду, что благодаря эвакуации удастся сохранить жизнь защитников Мариуполя, среди которых тяжелораненые. Он также объяснил, что операцию проводят «благодаря усилиям ВСУ, разведки, переговорной группы, Международного комитета Красного Креста и ООН».

По словам Зеленского, раненым защитникам Мариуполя оказывают помощь, и решение вывезти их с Азовстали было принципиальным. «Хочу подчеркнуть: украинские герои нужны Украине живыми. Это наш принцип. Думаю, эти слова поймет каждый адекватный человек. Операция по спасению защитников Мариуполя началась. Чтобы вернуть ребят домой, работа продолжается, ей нужны деликатность и время», — сказал глава государства.

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук пояснила, что медики должны сначала стабилизировать состояние 52 военных с самыми тяжелыми ранениями, прежде чем их можно будет эвакуировать дальше, на что надеется Украина. «В интересах сохранения жизней вчера были эвакуированы 52 тяжелораненых наших военнослужащих. После стабилизации их состояния мы их обменяем на российских военнопленных. Работаем над дальнейшими этапами гуманитарной операции», — объяснила Верещук.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил НВ, что пока не может комментировать состояние эвакуированных бойцов. «Очень хотели бы, чтобы представители ООН, Красного креста, других международных организаций могли быть рядом с нашими тяжелоранеными», — отметил он. Данилов также добавил, что украинская сторона надеется установить связь с бойцами, находящимися в Новоазовске и Еленовке.

Заместитель министра обороны Анна Маляр также заверила, что вывоз 264 бойцов на оккупированные территории — это лишь первый этап операции. По словам Маляр, позже они вернутся на подконтрольную Украине территорию через процедуру обмена. Тем временем меры по спасению бойцов, которые до сих пор остаются на территории завода Азовсталь, еще продолжаются.

Кроме того, Маляр объяснила, что вывоз военных сначала на оккупированную территорию был единственным возможным выходом с учетом всех обстоятельств.

«Мы сообщали, что военная деблокада, к сожалению, невозможна в этой ситуации, и другой формулы спасения, чем та, которая используется сейчас, не может быть в этой ситуации. Это был единственный выход», — отметила заместитель министра обороны на брифинге 17 мая.

По словам Маляр, операция будет проводиться до возвращения украинских военных на подконтрольную Украине территорию, однако ее детали в Минобороны пока не могут рассказать.



«Сейчас процесс спасения, сама операция продолжается. Эта тема чрезвычайно чувствительна, и это означает, что мы не можем распространять информацию о ее деталях, поскольку любая информация может повредить этому процессу», — пояснила она.

Министр обороны Украины Алексей Резников заверил, что сейчас «главная цель — сохранить жизнь гарнизона защитников Мариуполя». По его словам, «сегодня происходят очень сложные процессы, в частности, переговорные, с помощью Красного Креста. Это эвакуация раненых в тяжелом состоянии и других раненых».

«Наш план — сохранить им жизнь и свободу», — резюмировал глава Минобороны.



«Мы будем бороться за вас на всех фронтах так же преданно, как вы защищаете государство!» — озвучили аналогичное обещание в Генштабе ВСУ.

Военный эксперт Сергей Грабский в комментарии Радио НВ предположил, что российская сторона могла согласиться на эвакуацию и будущий обмен, поскольку осознала бессмысленность и тщетность попыток атаковать Азовсталь с большими потерями для себя.

«Россияне, видимо, уже поняли бесперспективность дальнейших атак и расходов ресурсов на попытки установить контроль над Азовсталью, поэтому они и пошли на такие переговоры. Потерять такое количество людей в совершенно бессмысленных атаках, которые не имели бы никакого смысла, — у них также должен был включиться здравый смысл», — отметил Грабский.



Поэтому, по его мнению, идея обмена стала результатом комбинированных усилий и международного сообщества, и украинской стороны, однако эксперт призвал дождаться его полного проведения.



Какие заявления российских политиков об эвакуации из Азовстали уже опровергли в Украине

17 мая спикера Госдумы РФ Вячеслав Володин публично согласился с предложением российского депутата Анатолия Вассермана, который назвал азовцев «нацистами» и предложил «принять постановление или даже закон, запрещающий обмен кого-либо из нацистских преступников — от участвовавших в убийствах мирных жителей до тех, кто просто украсил себя фашистскими татуировками».

Володин в ответ заявил: «Это военные преступники, мы должны делать все для того, чтобы они предстали перед судом». Как ожидается, проект такого постановления о запрете обмена украинских военных Дума рассмотрит уже 18 мая. Верховный суд РФ 26 мая планирует рассмотреть признание украинского полка Азов террористической организацией.

Впрочем, в Минобороны Украины считают, что такие заявления не повлияют на переговорный процесс по обмену украинских воинов, вывезенных с Азовстали на оккупированные территории.

«Это политическое заявление рассчитано на внутреннюю пропаганду и внутриполитические процессы в РФ. С нашей стороны мы можем сказать, что переговорный процесс продолжается, и сама операция по спасению сейчас идет», — подчеркнула 17 мая заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

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