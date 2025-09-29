Медики бригады Лють провели первую в Украине сверхбыструю эвакуацию раненого воина

Медики бригады нацгвардейцев Лють впервые в Украине осуществили уникальную эвакуацию раненого военнослужащего из Донецкой области во Львовскую область за 20 часов. Обычно такая дорога занимает около трех суток.

Об этом сообщает Объединенная штурмовая бригада Национальной полиции Украины Лють.

В сообщении говорится, что медицинская служба Щит жизни бригады Лють провела первую в Украине прицельную и полномасштабную эвакуацию раненого военного на почти 1500 километров.

Реклама

«Боец Хищника Патрульной полиции, тяжело травмирован в результате удара FPV-дрона: мгновенная ампутация, массивное кровотечение. Далее началась уникальная операция: раненого перевезли через всю страну — от Донецкой области до Львовской — прямо в Superhumans Center, где он получит высокоспециализированную помощь и современное протезирование», — говорится в сообщении.

Фото: Лють / Facebook

По словам медиков, эвакуация от момента ранения в безопасную операционную во львовском центре Superhumans длилась 20 часов, что является рекордом. Ранее подобная эвакуация занимала до 72 часов.

26 сентября на Харьковском направлении военнослужащие роты оперативного назначения бригады Хартия провели успешную миссию по эвакуации кота с позиций с помощью наземного роботизированного комплекса.