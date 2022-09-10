«Сбрасывают ракеты в человеческий рост». Эвакуированные из Угледара рассказали о бесчинствах россиян

10 сентября, 18:00
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Люди, которых эвакуировали 10 сентября из Угледара (Фото:Нацполиция)

Люди, которых эвакуировали 10 сентября из Угледара (Фото:Нацполиция)

При эвакуации гражданского населения из прифронтового города Угледар снаряд попал позади эвакуационного автомобиля. Несмотря на это, все четыре жизни спасены.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины в Telegram.

Эвакуацией руководил начальник полиции Угледара Денис Олениченко. Он вместе с несколькими полицейскими помогли четырём жителям города — двум мужчинам и двум женщинам. Они собрали вещи, посадили их в машину и быстро тронулись. Сразу после этого за машиной взорвался снаряд, потом еще один. Вывезти всех угледаров удалось невредимыми.

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Эвакуированные рассказали, что обстрелы города усилились. Так, за последнюю неделю разрушены по меньшей мере четыре многоэтажки, есть убитые.

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«Сбрасывают ракеты в человеческий рост. Нет воды, газа, света, еды. За последние три месяца мы похудели на 13 кг», — поделилась одна из женщин.

В девятиэтажке, где она жила, осталось еще две семьи с детьми.

Супруги признались, что готовились пережить зиму дома. Для этого они запаслись дровами, купили буржуйки. Однако вражеские обстрелы и проблемы жены со зрением не оставили им выбор: пришлось эвакуироваться.

В четверг, 8 сентября, компания Укрзализныця сообщила о назначении еще одного эвакуационного поезда из Донбасса.

https://www.youtube.com/embed/k2Y6W13F3AM
Редактор: Дарья Балагурчик

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Теги:   Донецкая область Эвакуация Нацполиция Война России против Украины

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