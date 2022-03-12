В Сумской области согласовали «зеленые коридоры» на 12 марта
12 марта запланирована эвакуация в шести направлениях (Фото:t.me/Zyvytskyy)
В Сумской области согласовали «зеленые коридоры» на 12 марта. Их будет шесть.
Об этом сообщил глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий.
Направления движения «зеленых коридоров»:
Тростянец - Полтава
(Тростянец, Сумы, Голубовка, Ольшана, Недригайлов, Коровинцы, Ромны, Андрияшевка, Лохвица, Лубны, Полтава).
Частично на автобусах и личном транспорте.
Сумы - Полтава
(Сумы, Голубовка, Ольшана, Недригайлов, Коровинцы, Ромны, Андрияшевка, Лохвица, Лубны, Полтава).
Из города Сумы выезжают колонны людей на личном транспорте, а из города Лохвица в Сумскую область будут отправлены автобусы для вывоза людей, не имеющих личного транспорта.
Лебедин - Полтава
(Лебедин, Штеповка, Недригайлов, Коровинцы, Ромны, Андрияшевка, Лохвица, Лубны, Полтава).
Из города Лебедин выезжают колонны на личном транспорте и автобусах.
Конотоп - Полтава
(Конотоп, Шевченково, Хмелев, Ромны, Андрияшевка, Лохвица, Лубны, Полтава).
Из города Конотоп выезжают колонны на личном транспорте и автобусах.
Великая Писаревка - Полтава
(Большая Писаревка, Ахтырка, Хухра, Котельва, Полтава).
Из поселка Великая Писаревка выезжают колонны людей на личном транспорте и автобусах.
Краснополье - Полтава
(Краснополье, Верхняя Сыворотка, Сумы, Голубовка, Ольшана, Недригайлов, Коровинцы, Ромны, Андрияшевка, Лохвица, Лубны, Полтава).
Частично на автобусах и личном транспорте.
Места сбора в Лебедине, Конотопе, Краснополье, Большой Писаревке возле городских/поселковых советов. Время выезда колонн: 9:00
Место сбора и маршрут движения по городу Тростянец: ул. Кениг стадион им.Куца - ул.Скрябина - ул.Татаренко - ул.Б.Хмельницкого - ул. Гришина ( объездная) - ул. Шевченко и дальше в сторону города Сумы. Время выезда колонны: 9:00
Выезд автобусами в Сумы: время прибытия автобусов во все точки сбора с 13:00 до 14:00.
Места сбора в Сумах: основной выезд: возле памятника Алеше, (р-н школы 2).
Дополнительные точки сбора ( только для беременных, женщин с детьми, пожилых людей, людей с инвалидностью):
- БК Химик;
- ул. Интернационалистов, возле рынка, ТЦ Светлана;
- Бильбоу на пр. Курском;
– ТЦ Мануфактура.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.