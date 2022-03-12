В Сумской области согласовали «зеленые коридоры» на 12 марта

12 марта, 05:17
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12 марта запланирована эвакуация в шести направлениях (Фото:t.me/Zyvytskyy)

12 марта запланирована эвакуация в шести направлениях (Фото:t.me/Zyvytskyy)

В Сумской области согласовали «зеленые коридоры» на 12 марта. Их будет шесть.

Об этом сообщил глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий.

Направления движения «зеленых коридоров»:

Тростянец - Полтава

(Тростянец, Сумы, Голубовка, Ольшана, Недригайлов, Коровинцы, Ромны, Андрияшевка, Лохвица, Лубны, Полтава).

Частично на автобусах и личном транспорте.

Сумы - Полтава

(Сумы, Голубовка, Ольшана, Недригайлов, Коровинцы, Ромны, Андрияшевка, Лохвица, Лубны, Полтава).

Из города Сумы выезжают колонны людей на личном транспорте, а из города Лохвица в Сумскую область будут отправлены автобусы для вывоза людей, не имеющих личного транспорта.

Лебедин - Полтава

(Лебедин, Штеповка, Недригайлов, Коровинцы, Ромны, Андрияшевка, Лохвица, Лубны, Полтава).

Из города Лебедин выезжают колонны на личном транспорте и автобусах.

Конотоп - Полтава

(Конотоп, Шевченково, Хмелев, Ромны, Андрияшевка, Лохвица, Лубны, Полтава).

Из города Конотоп выезжают колонны на личном транспорте и автобусах.

Великая Писаревка - Полтава

(Большая Писаревка, Ахтырка, Хухра, Котельва, Полтава).

Из поселка Великая Писаревка выезжают колонны людей на личном транспорте и автобусах.

Краснополье - Полтава

(Краснополье, Верхняя Сыворотка, Сумы, Голубовка, Ольшана, Недригайлов, Коровинцы, Ромны, Андрияшевка, Лохвица, Лубны, Полтава).

Частично на автобусах и личном транспорте.

Места сбора в Лебедине, Конотопе, Краснополье, Большой Писаревке возле городских/поселковых советов. Время выезда колонн: 9:00

Место сбора и маршрут движения по городу Тростянец: ул. Кениг стадион им.Куца - ул.Скрябина - ул.Татаренко - ул.Б.Хмельницкого - ул. Гришина ( объездная) - ул. Шевченко и дальше в сторону города Сумы. Время выезда колонны: 9:00

Выезд автобусами в Сумы: время прибытия автобусов во все точки сбора с 13:00 до 14:00.

Места сбора в Сумах: основной выезд: возле памятника Алеше, (р-н школы 2).

Дополнительные точки сбора ( только для беременных, женщин с детьми, пожилых людей, людей с инвалидностью):

- БК Химик;

- ул. Интернационалистов, возле рынка, ТЦ Светлана;

- Бильбоу на пр. Курском;

– ТЦ Мануфактура.

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Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Российская агрессия Эвакуация Сумская область Война России против Украины

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