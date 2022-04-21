Эвакуация из Славянска — 22 апреля жители общины смогут выехать в Покровск и Днепр

21 апреля, 13:51
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Эвакуация людей из опасных районов (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

Эвакуация людей из опасных районов (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

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22 апреля жители Славянского общества смогут эвакуироваться в Днепр и Покровск.

Война России против Украины — главные события 21 апреля

Про це повідомила Слов’янська міська військова адміністрація у Telegram.

МВА підкреслили, що о 9:30 від стоянки ЦНАП вирушить безкоштовний евакуаційний автобус на м. Дніпро, але посадка за попереднім записом за телефонами гарячої лінії.

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Адміністрація зазначила, щодня об 11:00 на Привокзальній площі чекають безкоштовні автобуси до Покровська, звідти можна виїхати поїздом до Чопа, посадка вільна.

Нагадаємо, що українська влада узгодила з російськими окупантами «зелений коридор» з окупованих населених пунктів Херсонської області щодо вивезення місцевих мешканців на територію Дніпропетровщини.

Редактор: Елена Басараб

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Теги:   Славянск Война России против Украины

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