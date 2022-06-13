Эвакуация из района Прилук прошла успешно — глава ОВА

13 июня, 23:18
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Обстрел Черниговской области (Фото:Тelegram-канал Труха)

Обстрел Черниговской области (Фото:Тelegram-канал Труха)

Из сел Прилукского района вывезли людей, нуждающихся в эвакуации. После российских обстрелов жертв нет.

Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

Он не уточнил количество людей, которые эвакуировалось, в целях безопасности. Однако добавил, что эвакуироваться смогли все, кто хотел.

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По его словам, пожар локализован, а люди находятся в безопасности.

Также председатель ОВА обсудил с полицейскими охрану населенных пунктов, из которых выехали жители, а также безопасность в местах, куда люди были временно эвакуированы.

«Эвакуационная комиссия с целью сохранения жизни и здоровья наших граждан решила, что до утра все остаются в местах эвакуации», — добавил глава Прилуцкой районной военной администрации Владимир Чернов.

https://www.youtube.com/watch?v=S-mMHSX8WiQ

13 июня после ракетных ударов российских оккупантов по Прилукам в близлежащих населенных пунктах объявили эвакуацию.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Эвакуация Черниговская область Война России против Украины Прилуки

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