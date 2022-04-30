Эвакуация из Попасной приостановлена до выяснения безопасности маршрута — глава ОВА
Эвакуация гражданского населения (Фото:Сергей Гайдай via Facebook)
После вчерашнего обстрела оккупантами автобусов с жителями Попасной Луганской области эвакуацию из населенного пункта приостановили.
Об этом сообщил в Facebook глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
«Пока полностью не будет информации о вчерашнем происшествии с обстрелом вражеской ДРГ нашего эвакуационного транспорта, из Попасной эвакуация будет приостановлена. На проверку безопасности маршрута (возможно нового) нужно время», — говорится в сообщении.
Он также отметил, что из Лисичанска и Северодонецка сегодня вывезли 40 человек.
«В Днепр сегодня выехало 35 лисичан, из них четыре ребенка. Из Северодонецка автобус тронулся почти пустым — только пятеро местных решили ехать в безопасность. Для оставшихся завезены гумгрузы, их уже доставляют по бомбоубежищам», — отметил Гайдай.
29 апреля два эвакуационных автобуса в Попасной Луганской области были обстреляны россиянами, с водителями потеряна связь.
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