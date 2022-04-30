Эвакуация из Попасной приостановлена до выяснения безопасности маршрута — глава ОВА 30 апреля, 21:10 Цей матеріал також доступний українською Эвакуация гражданского населения (Фото:Сергей Гайдай via Facebook)

После вчерашнего обстрела оккупантами автобусов с жителями Попасной Луганской области эвакуацию из населенного пункта приостановили.

Об этом сообщил в Facebook глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

«Пока полностью не будет информации о вчерашнем происшествии с обстрелом вражеской ДРГ нашего эвакуационного транспорта, из Попасной эвакуация будет приостановлена. На проверку безопасности маршрута (возможно нового) нужно время», — говорится в сообщении.

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Он также отметил, что из Лисичанска и Северодонецка сегодня вывезли 40 человек.

«В Днепр сегодня выехало 35 лисичан, из них четыре ребенка. Из Северодонецка автобус тронулся почти пустым — только пятеро местных решили ехать в безопасность. Для оставшихся завезены гумгрузы, их уже доставляют по бомбоубежищам», — отметил Гайдай.

29 апреля два эвакуационных автобуса в Попасной Луганской области были обстреляны россиянами, с водителями потеряна связь.

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