Эвакуация из Попасной приостановлена до выяснения безопасности маршрута — глава ОВА

30 апреля, 21:10
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Эвакуация гражданского населения (Фото:Сергей Гайдай via Facebook)

Эвакуация гражданского населения (Фото:Сергей Гайдай via Facebook)

После вчерашнего обстрела оккупантами автобусов с жителями Попасной Луганской области эвакуацию из населенного пункта приостановили.

Об этом сообщил в Facebook глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

«Пока полностью не будет информации о вчерашнем происшествии с обстрелом вражеской ДРГ нашего эвакуационного транспорта, из Попасной эвакуация будет приостановлена. На проверку безопасности маршрута (возможно нового) нужно время», — говорится в сообщении.

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Он также отметил, что из Лисичанска и Северодонецка сегодня вывезли 40 человек.

«В Днепр сегодня выехало 35 лисичан, из них четыре ребенка. Из Северодонецка автобус тронулся почти пустым — только пятеро местных решили ехать в безопасность. Для оставшихся завезены гумгрузы, их уже доставляют по бомбоубежищам», — отметил Гайдай.

https://www.facebook.com/sergey.gaidai.loga/posts/148576971015028

29 апреля два эвакуационных автобуса в Попасной Луганской области были обстреляны россиянами, с водителями потеряна связь.

Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Эвакуация Луганская область Северодонецк Лисичанск Попасна Сергей Гайдай Война России против Украины

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