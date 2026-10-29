Депутат Херсонского городского совета Оксана Погомий в интервью Radio NV рассказала о том, как проходит гуманитарная операция по эвакуации гражданских лиц из города Олешки Херсонской области, как российская армия использует режим тишины в своих интересах и что следует делать Украине для людей, находящихся в оккупации.

— Во временно оккупированных Олешках Херсонской области действует режим прекращения огня для проведения гуманитарной операции — доставки помощи гражданскому населению и обеспечения возможности выезда из города. Какова сейчас ситуация в Олешках, соблюдается ли режим прекращения огня?

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— По крайней мере, у нас в Херсоне тихо — я ведь нахожусь в Херсоне. В Олешках тоже, я в этом уверена. У нас тишина: то есть режима тишины придерживаются и наши военные, и оккупанты.

Ситуация в Олешках сейчас такова: пути для выезда разминируют, людей записывают в списки. Списки уже сформированы, и сказали, что запись уже закрыли. Люди надеются, что будет еще одна эвакуация, но я в этом совсем не уверена. Хочется, чтобы эвакуировали хотя бы этих людей — тех, кто записался.

Ситуация пока напряженная: с одной стороны, мы рады, что сейчас у нас над головами ничего не летает, а с другой — понимаем, что, как только закончится режим тишины, нам здесь придется туго.

— Херсон отдыхает — физически и психологически. А кто разминирует подъездные пути к Олешкам?

— Оккупанты, всё делают оккупанты, нас туда не пускают. Там находятся наш [уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий] Лубинец и пара наших журналистов. Все остальные — оккупанты и американцы; там тоже есть журналисты.

— То есть омбудсмен Лубинец находится на месте и наблюдает за происходящим.

— По крайней мере, говорят, что так.

— А что вам известно об этих списках — куда будут перевозить людей? Есть ли шанс у тех, кто захочет попасть на подконтрольную Украине территорию, оказаться здесь, добраться сюда?

— На самом деле сейчас ходит очень много слухов. Я расскажу вам, как эвакуация проходила раньше. Силами волонтеров — без поддержки [первой леди США] Мелании Трамп и, к сожалению, без поддержки нашего государства. Всё — на волонтерских началах.

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Эвакуация всегда проходила так: сначала выезжали в Крым, из Крыма ехали через Мариуполь — по дороге вдоль моря — и далее через Россию. А потом уже — кто куда: либо через Польшу за границу, либо через страны Балтии за границу, либо через Беларусь в Украину.

Но когда сейчас говорят, что возможен такой путь, люди боятся. Я понимаю, почему они боятся: нельзя верить оккупантам — они не выполнили ни одного своего обещания.

Но всё же есть шанс хотя бы выехать из Олешек, вырваться. Ведь до 27 октября выехать из Олешек просто так было невозможно. Ни выйти, ни выехать. Даже чтобы выйти из Олешек через блокпост, требовалось разрешение оккупационных властей, а они давали его не всегда. Да и не каждый может выйти — на это нужны силы. В основном остались пожилые люди.

То есть сейчас на самом деле всё может быть — что угодно. Те, кто решился — я бы назвала это именно так — записаться в эти списки… Ну, посмотрим, как всё сложится. 30-го будут вывозить — увидим.

— Интересно то, что подобные акции должны проходить под патронатом соответствующих международных организаций, фондов, Международного комитета Красного Креста. А здесь оккупанты отреагировали на обращение супруги Дональда Трампа, Мелании Трамп. Как вы считаете, стоит ли поблагодарить супругу президента США Меланию за организацию этого гуманитарного процесса по спасению людей в Олешках?

— Думаю, благодарить мы будем по итогу. Или не будем. Ведь мы, херсонцы, точно знаем: туда сейчас завозят стройматериалы и оружие. Раньше наши контролировали там небо и землю с помощью дронов. А сейчас они пользуются режимом тишины, всё это завозят и укрепляются, и мы не знаем, какими будут последствия для Херсона.

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Но если людей вывезут туда, куда они хотят — в Украину, на временно оккупированную территорию или просто вглубь страны (к кому-то из родственников — не знаю, кто куда будет выезжать, мы же не можем знать это за них), — то это уже будет плюсом.

Вообще, этим должен заниматься Красный Крест. Но Красный Крест заявил: да, мы готовы, но нам нужно обеспечить нашу безопасность. А как можно обеспечить безопасность, когда всё заминировано? Даже сейчас идут работы по разминированию, но всё равно могут что-то пропустить — это же война.

Возможно, будут и представители Красного Креста, но пока их нет. Вероятно, они приедут вместе с теми КамАЗами, в которых, судя по всему, будет не только еда — как это было в 2014 году на Донбассе. Обо всем этом мы узнаем постфактум.

Или мы не будем знать, а ощутим всё на себе позже. Посмотрим, как сложится.

— То есть нам следует сделать акцент на том, что под прикрытием гуманитарной акции оккупанты сейчас укрепляют свои позиции. Мне кажется, важно доносить эту информацию до наших партнеров, в том числе до супругов Трамп, чтобы они понимали, что происходит в таких ситуациях.

— Я, конечно, не эксперт — хотя все мы немного эксперты, как и немного президенты, — но у Трампа в Америке скоро выборы в Конгресс. И им нужно показать: мол, смотрите, какие мы молодцы, Трамп — миротворец. И Путин, и Трамп, и Россия скажут: смотрите, какие молодцы, как помогли.

То, что они довели Олешки до такого состояния — оккупировав город, а затем взорвав дамбу… Мы даже не знаем, сколько людей погибло. Наверное, лишь через сто лет мы узнаем, сколько людей там зарыто в балках и оврагах. Ведь погибших просто вывозили: после затопления их бросали в большую машину, куда-то увозили и где-то закапывали в землю. Мы этого не знаем.

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То есть никто не скажет, что это они довели до такого состояния, а скажут, что виновата Украина, потому что мы не сопротивляемся. Ну, мы же не сдались, так?

И сейчас наверняка будет такая пропаганда, которую, пожалуй, просто не стоит читать. Я, например, не читаю ни рашистских телеграм-каналов, ничего подобного, потому что и так вижу, что у нас тут летает, и мы знаем, кто здесь гибнет, и как, и что. То есть Путин будет выглядеть миротворцем, Трамп будет выглядеть миротворцем, а мы в их представлении будем выглядеть теми, кто не хочет заканчивать войну.

На самом деле нам бы очень хотелось её закончить. Но я пережила оккупацию, я в Херсоне, я не уезжала — ну, разве что в Киев на пару дней, уже после освобождения. А так — я здесь родилась, здесь живу, мы пережили оккупацию, и сейчас мы здесь не просто сидим, а помогаем армии: у нас работает волонтерский центр.

И мы точно знаем, что они пришли сюда не для того, чтобы защитить русскоязычных, и не для того, чтобы что-то здесь делать, на наших землях. Им наши земли не нужны — они их выжигают, они всё уничтожают. Им нужно, чтобы здесь была пустая земля, как в тех фильмах ужасов, — и всё. Именно потому, что мы не покорились.

Я хочу добавить то, что меня постоянно задевает, когда я об этом слышу. Когда они пришли сюда и оккупировали территорию, они заходили в дома в селах — и эти буряты, да и не только буряты, — и говорили: «Вы не имеете права так хорошо жить. Как это вы так живете? У вас туалет в доме, у вас ванна — вы не имеете права так хорошо жить».

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— То же самое было и на Киевщине.

— Да, я знаю — везде, где они проводили оккупацию.

— О каком количестве людей идет речь, когда мы говорим о гуманитарной акции, проходящей в Олешках?

— Нужно понимать, что никто не считал их до последнего человека. Ориентировочно около двух тысяч человек — это сами Олешки. Плюс там девять сел, я сейчас не назову их все. Ближайшие — Правые Саги, Левые Саги, Степовое, Подстепное. Но я знаю, что в некоторых из тех, что я назвала, людей уже просто не осталось, а в некоторых они еще есть.

То есть некая 15-километровая зона: это не весь Олешковский район, а зона радиусом 15 километров от Олешек. Там будет, пожалуй, чуть больше двух тысяч.

Но люди боятся уезжать, потому что не верят, что их вывезут туда, куда они хотят. Главное — это неверие. К тому же пожилые люди боятся, что просто не доедут. Я лично знаю таких людей, которые говорят: «Я уже не доеду, у меня просто нет сил».

И они надеются на то, что — это я уже домысливаю, но, скорее всего, такие люди есть, — всё-таки привезут какую-то еду в этих КамАЗах, дадут им мешок муки, мешок какой-нибудь крупы, мешок ещё чего-нибудь. И они дотянут до весны, потом посадят семена и летом снова будут жить за счёт огородов. И надеяться на то, что их всё-таки освободят.

Знаете, я не могла бы советовать людям и говорить: всё, выезжайте, всё будет хорошо, там не будет этой фильтрации и прочего. Люди практически четыре года — скоро уже будет пять лет — живут в оккупации, и они столько всего наслушались и насмотрелись. И о том, как проходит эта фильтрация, и о том, что здесь, в Украине, нет программы, которая обеспечила бы им помощь.

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Вы, наверное, больше не будете меня приглашать, но я воспользуюсь случаем. У меня вопрос. Где здесь, в этой цепочке, наш президент, его жена? Где они в этой цепочке?

Я слышала только, что он сказал: мол, Россия может обмануть. Ты скажи им: люди, попробуйте хотя бы выехать, вырваться из самих Олешек — ну, хотя бы в Скадовск. А потом мы организуем… Помогите волонтерам, которые собирают помощь среди людей. Помогите. Или благотворительным фондам. И скажите: мы вас здесь ждем, мы для вас подготовили…

Я понимаю, что сейчас война, каждый день разрушения, и не до того, чтобы строить домики. Хотя здесь я могу о многом рассказать.

— Здесь, под Киевом, я могу отвезти вас и показать, где стоят эти городки из сборных домиков, сделанных из сэндвич-панелей. Насколько мне известно, они пустуют: люди какое-то время там жили, а потом разъехались и нашли себе жилье. Поверьте мне, Украина способна решить вопрос двух тысяч человек.

— Я тоже уверена, что это просто… Но это нужно озвучить — сказать как президент или, я не знаю, сколько там у него менеджеров осталось: «А давайте, люди, не бойтесь, мы вас здесь ждем».

Люди ведь не знают — они в основном пожилые. И они думают: здесь хотя бы мой дом, здесь я хоть умру в своем доме, а там где я буду? В каком-нибудь ангаре, как у нас здесь в Николаеве, или в каком-нибудь общежитии, откуда мне скажут: через три недели вы должны съехать. То есть люди верят в плохое, а в хорошее — в то, что такое может быть, — не верят.

— А вообще, слышат ли они там, в оккупации, голоса из Украины? Например, радио, интернет?

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— Это очень сложно. Насчет радио не знаю. Интернет поймать можно. Это же левый берег Днепра. Это не так, что мы сейчас на правом берегу — Днепр и всё. Там еще днепровские плавни. По прямой — 8−9 км. Но иногда можно поймать украинскую связь и отправить что-то в Viber.

А поскольку там нет электричества, они ловят связь и включают телефон только тогда, чтобы сохранить заряд… Ведь иногда можно зарядиться от генератора, но генератор требует топлива, а топлива тоже нет.

То есть цепочка такая: людей там реально отбросили в каменный век. Нет света, нет газа, нет воды.

— А что с медициной? Я слышал, что среди этих людей есть и дети.

— Медикаментов там нет. Я просто боюсь ошибиться в цифрах, так как мне эти цены присылали давно: одна таблетка цитрамона стоит около 200 гривен. Таблетка, понимаете, а не пластинка.

— Пришла Россия: нет света, нет еды, нет электричества, нет связи, нет интернета, нет лекарств, нет таблеток. Ну что, дождались? Это я к тем, кто ждал оккупантов.

— Хочу сказать, что тех, кто ждал, в Олешках уже нет. Те, кто ждал, давно уехали — либо вглубь временно оккупированной территории, либо в Крым, либо в эту кацапию.

То есть они точно не сидят под обстрелами, как сидят эти люди. Точно не сидят.

— Какие выводы мы все должны сделать? Во-первых, нужно работать с нашими людьми с оккупированных территорий, чтобы они имели в Украине хотя бы минимальные условия. И, кстати, это актив. У нас как-то не принято называть людей активом, но это актив, за который борется и Путин. Ему нужны новые рабы для новой Российской империи. Путин неоднократно говорил о демографической катастрофе в России и о том, что от них останется… Кроме того, люди, остающиеся на оккупированной территории, в любой момент могут быть превращены оккупационной армией в живой щит, в прикрытие.

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— А в Олешках так оно и есть.

— Какой вывод из этой ситуации нам ещё предстоит сделать?

— Чем дольше затягивается эта большая война — ведь для кого-то она началась именно с полномасштабного вторжения, а не с 2014 года, — тем меньше мы говорим о временно оккупированных территориях. О том, что вы сказали насчет людей, насчет молодежи, которую там зомбируют, «обрабатывают», и она идет в эту кацапскую армию. И об условиях, которые мы должны создать здесь, в Украине, чтобы люди могли приехать.

Это очень страшно — уезжать с одним пакетиком. Когда я была в оккупации, я думала: если придется брать кацапские документы, то этого я точно делать не буду, а буду уезжать — у меня будут две переноски с котами, и всё, понимаете?

То есть люди забирают самое дорогое, что у них есть. Нам нужно здесь, в Украине — как бы ни было трудно, — тратить бюджетные средства не на кешбэки и «Единый марафон», а на то, чтобы люди не уезжали из страны, даже сейчас, во время войны.