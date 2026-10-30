Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что все, кто хотел выехать из временно оккупированных Олешек , сейчас в пути. А режим тишины, согласованный для проведения эвакуации, соблюдается уже 87 часов без нарушений.

Об этом в пятницу, 30 октября, Лубинец написал в Telegram

По его словам, он лично продолжает координировать гуманитарную миссию.

«В настоящее время те, кто хотел выехать в Украину, — имели возможность выехать из Олешок, они сейчас в пути. Гуманитарная помощь доставлена. Колонны разделились — я еду в Украину», — написал омбудсмен.

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По его словам, режим тишины длится уже 87 часов, и никаких нарушений зафиксировано не было.

«Благодарю наши Силы обороны Украины за возможность проведения этой гуманитарной миссии», — добавил Лубинец.

Лубинец предложил сделать гуманитарные миссии под координацией первой леди США Мелании Трамп регулярными и перенести этот опыт на другие населённые пункты, где люди живут в схожих условиях.

Он также отметил, что работа ведётся в соответствии с договорённостями, достигнутыми с уполномоченной по правам человека в РФ Яной Лантратовой, при содействии и координации первой леди США Мелании Трамп.

Эвакуация из Олешек — что известно

17 октября министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что в городе Олешки на временно оккупированной территории Херсонской области остаются около 1700 человек. Им не хватает еды и лекарств, а безопасного пути для эвакуации нет.

О гуманитарном прекращении огня в Олешках просил Папа Римский Лев XIV.

23 октября в Белом доме заявили, что первая леди США Мелания Трамп добилась локального перемирия между Россией и Украиной в Олешках.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что 27 октября в 03:00 по киевскому времени во временно оккупированных Олешках и на других определённых территориях, связанных с гуманитарной миссией, ввели режим прекращения огня.

Утром 27 октября глава Офиса Президента Украины Кирилл Буданов подтвердил, что гуманитарная миссия началась. Председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия уточнил, что режим тишины продлится до 22:59 1 ноября.

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Впоследствии Мелания Трамп сообщила, что зону прекращения огня расширили за пределы Олешек, чтобы гуманитарные конвои могли безопасно проехать.

28 октября омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что за первые 30 часов режима тиши не было зафиксировано ни одного инцидента.

Также Дмитрий Лубинец пояснил, что отправился в оккупированные Олешки в Херсонской области через территорию государства-агрессора РФ, чтобы лично контролировать ход гуманитарной миссии и информировать о её результатах.