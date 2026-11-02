«Цель оправдывает средства». Рейтерович прокомментировал упреки из-за «дружеского» общения Лубинца с омбудсменкой РФ

Политолог Игорь Рейтерович в интервью Radio NV прокомментировал упреки о «дружеском» общении украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца с омбудсменкой РФ Яной Лантратовой во время гуманитарной операции в Олешках.

«Тут все очевидно: он выполнял свою работу. Я понимаю, что какие-то особенности общения кому-то могут не понравиться, но это история, когда цель оправдывает средства. И, честно говоря, мне все равно, сколько раз он улыбнулся или не улыбнулся так называемой омбудсменке Российской Федерации. Есть результат, и этот результат очень правильный. И это результат, на который Украина очень долго работала», — заявил Рейтерович в эфире Radio NV.

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Он подчеркнул, что никаких претензий к Лубинцу быть не может, поскольку работа омбудсмена накладывает необходимость общаться с представителями России, и это было понятно с самого начала.

«Кстати, нужно отметить, что с технической точки зрения он сделал все очень хорошо. И все очень верно он делал. Прекрасно, кстати, понимая, с кем и как ему придется общаться на временно оккупированной территории, у него даже одежда была очень правильно подобрана — с украинским флагом, гербом на кепке и так далее. И я, кстати, специально обратил внимание, далеко не все российские каналы это заблюрили», — отметил политолог.

Рейтерович также напомнил об истории, которую описывал Лубинец в конце гуманитарной операции в Олешках.

«Эта история показывает, пожалуй, уровень подготовки нашей группы, которая туда уехала. Он сказал, что они уже выехали, ехали и увидели людей на обочине, стоявших с плакатами „эвакуация“. И говорит, что он попросил российскую омбасменку остановиться, мы остановились, вышли, подошли к ним, сказали, куда вы хотите эвакуироваться, все они сказали, что мы хотим в Украину. И дальше он написал фразу, что „после непродолжительной дискуссии мы смогли убедить и забрали всех людей“. Понимаете? Вот в чем суть», — сказал политолог.

Он предположил, что поведение омбудсмена имело целью «не давать россиянам никакого повода за что-то зацепиться» или устроить какие-либо провокации.

«Я повторяюсь: цель оправдывает средства. Мы видим, что цель достигнута, очень много людей удалось вернуть. Соответственно мне кажется, он сделал все правильно», — подытожил Рейтерович.

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Эвакуация из Олешек — главное

27 октября в Олешках началась гуманитарная миссия по эвакуации гражданских при посредничестве США. В городе начал действовать режим тишины.

30 октября, после разминирования и доставки помощи, стартовал основной этап гуманитарной миссии — эвакуация. Было подготовлено 25 автобусов, рассчитанных на 750 мест. Жители Олешек, выразившие желание вернуться на подконтрольные Киеву территории, отправились в российскую Анапу (Краснодарский край). Оттуда они вылетели в Беларусь четырьмя самолетами, а затем добрались автобусами до Украины. Также были эвакуированы те, кто захотел выехать в Россию. Часть жителей осталась в городе.

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Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщал, что с начала перемирия не было зафиксировано ни одного обстрела.

31 октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил о завершении гуманитарной операции по эвакуации людей.

По данным Генштаба ВСУ, российские войска использовали гуманитарную паузу в Олешках для усиления своих позиций.

Агентство AFP сообщало, что Киев предлагал продлить перемирие, действовавшее в Олешках, однако Москва отклонила эту инициативу.