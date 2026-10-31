Украинцы, эвакуированные из временно оккупированных Олешек в Херсонской области, пересекли белорусско-украинскую границу в Черниговской области. Накануне их вывезли из города в ходе гуманитарной операции, ставшей возможной благодаря временному прекращению огня.

Путь эвакуируемых пролегал через Россию и Беларусь. Сначала людей автобусами доставили в российскую Анапу, оттуда самолетами перевезли в Беларусь, а затем автобусами доставили к украинской границе. Вся операция заняла почти сутки.

Реклама

Первыми к пункту пропуска доставили домашних животных, которых жители забрали с собой. После этого прибыли автобусы с людьми. В то же время ни украинская, ни российская сторона пока не сообщали, сколько именно людей выехало.

Фото: Сергей Окунев/NV

Фото: Сергей Окунев/NV

Фото: Сергей Окунев/NV

Фото: Сергей Окунев/NV

Одна из эвакуированных, Ольга, рассказала BBC, что решила покинуть Олешки из-за постоянных обстрелов, разрушений и нехватки еды.

«Мы очень хотели, чтобы Украина пришла в Олешки, а не чтобы мы сюда ехали. Там было очень страшно… Мы вернулись из ада», — сказала она.

Женщина отметила, что некоторым жителям приходилось преодолевать около 18 километров, чтобы купить еду. Те, кто не решался на такие поездки, голодали.

«Мы боялись за свои жизни. Там было невозможно даже по-человечески похоронить человека. Я не хочу никого хоронить у себя в огороде», — рассказала женщина.

В то же время, по ее словам, в Олешках до сих пор остаются люди.

«Мне одновременно и радостно, и тревожно. Ведь там остались люди, за которых мы тоже переживаем. Они спрашивали нас: „Вы вернетесь?“ А мне кажется, что возвращаться там уже будет некуда. Там такие сильные разрушения. Там некуда возвращаться», — рассказала Ольга.

Фото: Сергей Окунев/NV

Фото: Сергей Окунев/NV

Фото: Сергей Окунев/NV

Фото: Сергей Окунев/NV

Фото: Сергей Окунев/NV

Фото: Сергей Окунев/NV

Фото: Сергей Окунев/NV

На украинско-белорусской границе эвакуированных встречали родные и знакомые. Встречи сопровождались слезами и эмоциями.

Ранее, 31 октября, президент Владимир Зеленский сообщил о завершении гуманитарной операции по эвакуации людей из временно оккупированных Олешек в Херсонской области.

30 октября стартовала основная фаза гуманитарной миссии во временно оккупированных Олешках. После завершения разминирования маршрутов гуманитарный конвой утром доставил помощь в город. Затем началась эвакуация — было подготовлено 25 автобусов на 750 мест.

Реклама:

Украинская делегация вместе с эвакуированными жителями города Олешки направилась в российскую Анапу (Краснодарский край). Оттуда они вылетели самолетами в Беларусь, а далее будут добираться автобусами в Украину.

Также были эвакуированы те, кто захотел выехать в Россию. Часть жителей осталась в городе.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что за 87 часов перемирия, действие которого было распространено на всю Херсонскую область, не было зафиксировано ни одного обстрела.

Режим прекращения огня будет действовать в Олешках до 22:59 1 ноября.