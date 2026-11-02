Эвакуация из Олешек: омбудсмены Украины и РФ попросили Меланию Трамп расширить гуманитарную миссию на другие регионы — Лубинец
Омбудсмен Дмитрий Лубинец сказал, что гуманитарную миссию могут расширить (Фото: Дмитрий Лубинец / Telegram)
Омбудсмены Украины и России совместно обратились к первой леди США Мелании Трамп с предложением расширить гуманитарную миссию на другие населенные пункты Херсонской области, а затем — и на другие регионы Украины.
Об этом сказал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец во время брифинга в понедельник, 2 ноября, сообщил корреспондент NV.
«Российский омбудсмен Лантратова официально обратилась к Мелании Трамп с предложением о наработке подобных гуманитарных миссий на территории других населенных пунктов. Я сейчас хочу сделать точно то же самое. Это наша совместная инициатива», — отметил Лубинец.
Он уточнил, что миссию планируют расширить сначала на территорию Херсонской области, а в перспективе — и на другие регионы.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Меланию Трамп за содействие в координации гуманитарной операции в оккупированных Олешках Херсонской области.
Сама Мелания Трамп 1 ноября разместила в Х публикацию, в которой прокомментировала гуманитарную операцию в Олешках. Она назвала перемирие «возрождением духа» и выразила надежду, что это станет началом «пути к долгому миру».
Прекращение огня в Олешках — что известно
17 октября министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что в оккупированном городе Олешки Херсонской области оставались около 1700 человек, которые страдали от нехватки еды и медикаментов и не имели безопасного пути для эвакуации.
23 октября в Белом доме заявили, что первая леди США Мелания Трамп добилась заключения локального перемирия между Россией и Украиной, которое предусматривало временное прекращение боевых действий в городе Олешки.
В ночь на 27 октября уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что в 3:00 по киевскому времени во временно оккупированных Олешках и на других определенных территориях, связанных с гуманитарной миссией, был введен режим прекращения огня.
27 октября первая леди США Мелания Трамп заявила, что локальную зону прекращения огня расширили за пределы оккупированных Олешек, чтобы гуманитарные грузы могли безопасно проехать.
30 октября начался основной этап гуманитарной миссии в Олешках. После завершения разминирования маршрутов гуманитарный конвой доставил помощь в город. Затем началась эвакуация — было подготовлено 25 автобусов на 750 мест.
Украинская делегация вместе с эвакуированными жителями города Олешки отправилась в российскую Анапу в Краснодарском крае. Оттуда они вылетели в Беларусь.
31 октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил о завершении гуманитарной операции по эвакуации людей из временно оккупированных Олешек. Украинские граждане к тому моменту уже пересекли государственную границу в Черниговской области.