Омбудсмен Дмитрий Лубинец сказал, что гуманитарную миссию могут расширить (Фото: Дмитрий Лубинец / Telegram)

Омбудсмены Украины и России совместно обратились к первой леди США Мелании Трамп с предложением расширить гуманитарную миссию на другие населенные пункты Херсонской области, а затем — и на другие регионы Украины.

Об этом сказал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец во время брифинга в понедельник, 2 ноября, сообщил корреспондент NV.

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«Российский омбудсмен Лантратова официально обратилась к Мелании Трамп с предложением о наработке подобных гуманитарных миссий на территории других населенных пунктов. Я сейчас хочу сделать точно то же самое. Это наша совместная инициатива», — отметил Лубинец.

Он уточнил, что миссию планируют расширить сначала на территорию Херсонской области, а в перспективе — и на другие регионы.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Меланию Трамп за содействие в координации гуманитарной операции в оккупированных Олешках Херсонской области.

Сама Мелания Трамп 1 ноября разместила в Х публикацию, в которой прокомментировала гуманитарную операцию в Олешках. Она назвала перемирие «возрождением духа» и выразила надежду, что это станет началом «пути к долгому миру».

Прекращение огня в Олешках — что известно

17 октября министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что в оккупированном городе Олешки Херсонской области оставались около 1700 человек, которые страдали от нехватки еды и медикаментов и не имели безопасного пути для эвакуации.

23 октября в Белом доме заявили, что первая леди США Мелания Трамп добилась заключения локального перемирия между Россией и Украиной, которое предусматривало временное прекращение боевых действий в городе Олешки.

В ночь на 27 октября уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что в 3:00 по киевскому времени во временно оккупированных Олешках и на других определенных территориях, связанных с гуманитарной миссией, был введен режим прекращения огня.

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27 октября первая леди США Мелания Трамп заявила, что локальную зону прекращения огня расширили за пределы оккупированных Олешек, чтобы гуманитарные грузы могли безопасно проехать.

30 октября начался основной этап гуманитарной миссии в Олешках. После завершения разминирования маршрутов гуманитарный конвой доставил помощь в город. Затем началась эвакуация — было подготовлено 25 автобусов на 750 мест.

Украинская делегация вместе с эвакуированными жителями города Олешки отправилась в российскую Анапу в Краснодарском крае. Оттуда они вылетели в Беларусь.

31 октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил о завершении гуманитарной операции по эвакуации людей из временно оккупированных Олешек. Украинские граждане к тому моменту уже пересекли государственную границу в Черниговской области.