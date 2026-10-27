Редактор сайта Мост (Херсон) Сергей Никитенко рассказал в интервью Radio NV , куда повезут эвакуированных из Олешек, почему эта история может обернуться трагедией для Херсона и будет ли РФ соблюдать режим тишины.

— Скажите, пожалуйста, появилась ли надежда на спасение остающихся в Олешках и вокруг города людей?

— В принципе, вокруг города — трудно сказать, есть ли там кто-нибудь из людей, скорее, только россияне. Надежда в принципе есть, но мы должны понимать, что надежда, прежде всего, на спасение тех, кто хочет уехать.

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Это, я так думаю, не такая уж большая часть из тех, кто сейчас есть в Олешках.

— Объясните этот феномен, потому что мы слышим информацию, что еды нет, воды нет, света нет, медицины нет. Как объяснить этот феномен, когда остаются люди, не желающие уезжать?

— Этот феномен, прежде всего, в том, что мы сами частично придумали часть фактов и ими оперируем.

Что касается воды, например, это типичная ложь, потому что в Олешках — в той части, где сейчас живут люди (я не говорю о давно сожженных многоэтажках) — в частном секторе есть вода. Там в принципе есть скважины — не в каждом дворе, но очень много дворов со скважинами.

Что касается проблем с едой, то проблема есть, но голод, о котором периодически сообщают украинские и мировые медиа — это немного не соответствует действительности.

Буквально с утра [25 октября] люди на мопедах из Раденска заехали в Олешки, завезли продукты и продавали их на импровизированном рынке возле больницы, которая до сих пор, скажем, работает, но это другой вопрос. То есть продукты туда завозятся, другое дело, что стоимость этих товаров бешеная. Последние цены, которые мы слышали: например, за килограмм картофеля — где-то 500 гривен на наши деньги.

Продукты туда поступают, но завозят их коммерчески, продают на рынках, обменивают между собой. Дорога, по которой завозят, она заминирована, но все равно по ней рискуют и ездят люди на велосипедах, мопедах, электромопедах даже. Это рассказали мне военные, которые точно видят больше, чем мы с вами, и точно больше, чем те, кто пишет в Тредсе слезливые посты.

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— Я кое-что хочу уточнить. Когда вы говорите, что завозят продукты коммерчески — знаете, как коммерчески завозятся продукты? Это когда идут фуры, на них написано Сильпо, Фора — это коммерчески. То, что вы рассказали, что люди заехали на мопеде, поверьте, это не коммерчески. Это частным образом какие-то люди на велосипеде привезли мешок картофеля.

— Да, но в коммерческих целях, то есть это не гуманитарные грузы.

— Нет, не с коммерческой целью, с явно спекуляционной целью, когда 500 гривен стоит килограмм.

— Я не буду оценивать, потому что эти люди рискуют жизнью. Мне трудно оценивать в деньгах, сколько стоит жизнь доставляющих, как это происходит, как это позволяют россияне. Я не могу говорить, я не знаю.

— Мы с вами констатируем, что когда перерезают эти коммерческие поставки, то это уже вопрос выживания тех людей, которые там остались. Неизвестно, приедет ли к ним человек на велосипеде или на самокате, или не приедет.

— Да, однозначно, я не говорю о том, что там рай. Я говорю о том, что происходит там, о том, что видят.

Очевидно, что там есть огромные проблемы, особенно у маломобильных людей, у пожилых людей. И если мы вернемся к вопросу, кто, вероятнее, хочет уезжать и выйдет, то это, прежде всего, эти люди. Первая категория людей, которая будет выезжать, это у которых разбило дом, потому что традиционно так происходит, что люди решают уезжать после того, как прилетело в их дом. Дома, как правило, и это касается не только Олешек, это касается почти всех населенных пунктов и на левом берегу, и на правом — это уже последнее, скажем, что их держит.

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Очевидно, что часть людей есть. Украинские власти говорят, что это более 300 человек. Мы не знаем, сколько на самом деле таких людей, потому что украинские власти собирают списки дистанционно. Очевидно, что какое-то количество людей точно желает уезжать. Но то, что нам говорят, что там более двух тысяч человек (мы слышим разные оценки, сколько там живет), если брать даже за константу две тысячи человек, то это 15%, якобы желающих уезжать, о которых мы знаем. Сколько их — мы не можем сказать точно.

— Договоренности о временной остановке военных действий удалось достичь при посредничестве первой леди США Мелании Трамп. Режим тишины начался 27 октября в 03:00 по киевскому времени. Возможно, вам что-то известно, существует ли действенный план, как правильно использовать этот период временной остановки военных действий?

— Нет, мне об этом точно ничего не известно. Я понимаю, что часть людей, в частности смотрящих этот эфир, имеют планы по выезду из Херсона в этот период, вывозу имущества в этот период.

Будет ли этот режим [соблюден] — трудно сказать. Я в одном из эфиров разговаривал с ведущей, для нее было удивлением, что те режимы прекращения огня, которые были — рождественские, пасхальные — в Херсоне они ни разу не соблюдались. Единственное, что на Пасху в этом году немного меньше дронов было. А так, на самом деле, единственный город, где вообще никогда не было никакого прекращения огня, — это Херсон.

Поэтому доверия к этому, я так понимаю, у большинства местных жителей нет.

— Но разговоры хотя бы о так называемых «зеленых коридорах», они происходят?

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— Зеленый коридор… Разговоры продолжаются в медиапространстве, как правило, почему-то в иностранных медиа.

Что касается зеленых коридоров, то, что я слышал от россиян, что они больше коммуницируют вообще за гуманитарный конвой. И это самая удивительная история, что Вооруженные силы Украины должны позволить россиянам ввезти гуманитарку в Олешки. И это самая опасная история, о которой мы все уже рассказали, [в частности] и военные.

Военные, к сожалению, не могут говорить это публично, рассказывают нам, мы общаемся дальше, что это самая большая опасность вообще в этой истории. Очевидно, что россияне разрешают вывозить местных жителей не просто так. Ибо эти местные жители для них очень полезны. Это единственное, что сейчас их прикрывает от огня фактически Вооруженных сил Украины. Это единственное, что дает им удерживать Олешки. В остальном, если Олешки будут безлюдны, без гражданских жителей, то у российских военных, скрывающихся прямо среди гражданской застройки, будут огромные проблемы.

Очевидно, военные это коммуницируют, у нас получился небольшой текст, что военные украинские считают, что это большая ошибка — давать россиянам завозить что-то. Очевидно, что они будут пытаться завозить или хотят — я не знаю — туда дроны, боеприпасы, провизию, заводить пилотов, которые ценой очень тяжелых боев были отброшены от Олешек, частично выбиты из Олешек.

Сейчас они вернутся, и это будет огромная трагедия для Херсона. Я так думаю, что все вернется к ситуации где-то на март-апрель этого года, когда Херсон просто страдал от тысячи дронов в день, были десятки смертей, десятки раненых в день и это, вероятнее, вернется.

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— То есть россияне используют гражданских, как живой щит, как такое прикрытие, а так называемые гуманитарные конвои — для снабжения российской армии?

— Есть огромная опасность, что такое и будет, есть очень большая опасность. В противном случае, зачем россиянам, кроме как порадовать Трампа, это делать?

— А скажите, существуют какие-то пути, чтобы люди из Олешек — желающие попасть на контролируемую Украиной территорию — смогли совершить такой переход?

— Давайте уйдем от того, захотят ли это россияне? Нет. Очевидно, что для них политически недопустимо будет позволить людям выехать на деоккупированную часть Херсонщины или в Украину в целом. Ибо они называют этих граждан своими гражданами, российскими. Они хотят вывезти их куда-нибудь: в оккупированный Крым или куда-то в Россию. Это первое.

Вторая часть этого вопроса — это технический вопрос. Это невозможно сейчас сделать. Единственная возможность, пожалуй, это по воздухому, на каких-то вертолетах. Потому что автомобильного моста нет, он взорван, даже к этому мосту подойти невозможно — там все заминировано, вся эта насыпь от Конковского моста до Олешковского. Протоки, которые соединяют Конку через Гнилушу с Днепром на Херсон, то есть водный путь заминирован на 100%. Мы там больше двух лет не видели ни одной лодки, проплыть там невозможно, потому что все заминировано речными минами. Причем миновали и мы, россияне — никто не знает, где и что там заминировано. Это невозможно.

То есть, ни политической, ни технической возможности вывезти людей на подконтрольную Украине территорию Херсонщины нет.

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— Вы сказали, что в Олешках продолжает работать местная больница. А какая ситуация с медпрепаратами, лекарствами, если об этом что-нибудь известно?

— Если больница продолжает работать (а об этом сами россияне несколько раз говорили), там есть, возможно, какой-то минимум препаратов. Вы представляете, какой это уровень медицины — это какая-то медицина уровня школьной медсестры, не больше. Поэтому ни о какой серьезной помощи там точно речь не идет. Ближайшая работающая к Олешкам больница находится в Скадовске, а это километров 80.

— Дети остаются в таких сложных условиях?

— В принципе, Олешковская городская военная администрация коммуницирует, что там есть дети. Это единственный источник этих знаний. Военные мне не подтвердили, что видели детей дистанционно.

— Что касается возможности выхода из Олешек, что вы думаете, каково значение, возможно, каких-то международных организаций, в конце концов, международных миссий?

— Вы понимаете, что любая международная организация, гуманитарная или другая, ее деятельность зависит от воли россиян. Свободы россиян до этого не было, в дальнейшем, скорее всего, не будет.

Американцы говорят, я читал, о какой-то медийной американской организации, которая будет осуществлять то эвакуацию, то надзор за эвакуацией. Как она это будет осуществлять, мне неизвестно, как это коррелируется с международным гуманитарным правом тоже.

Мне кажется, что американцы и россияне готовят что-то показательное, и это будет какая-то очень показательная пиар-акция. Может быть. Поэтому все мои попытки узнать что-то из официальных источников, даже офрек, никто ничего особенного не рассказывает, все держится в секрете. Я понимаю, что это очень сенситивная история, мы понимаем проблемность этой истории, и они тоже это понимают.

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Мне кажется, что американцы и россияне готовят что-то показательное, и это будет какая-то очень показательная пиар-акция. Возможно.