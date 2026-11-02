Эвакуация из Олешек: Лубинец заявил, что Украина и РФ договорились не разглашать количество выехавших в обе страны

2 ноября, 14:56
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Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец (Фото: Дмитрий Лубинец / Facebook)

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец (Фото: Дмитрий Лубинец / Facebook)

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что в рамках договоренностей с Москвой обе стороны не разглашают количество тех, кто выехал в Россию или в Украину.

Об этом он сообщил во время брифинга в понедельник, 2 ноября, передает корреспондент NV.

«Я очень не хочу, чтобы это превратилось в выяснение того, кто к кому больше выехал. Вы видели некоторые сообщения журналистов — не украинских, — так что можете делать выводы самостоятельно», — отметил омбудсмен.

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Ранее Центр стратегических коммуникаций сообщал, что российский пропагандист Романов, освещавший эвакуацию со стороны РФ, сначала написал, что в Украину едут 17 автобусов с жителями города Олешки, а в Россию — четыре.

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Однако впоследствии он отредактировал публикацию и убрал цифры, касающиеся автобусов в Украину.

Гуманитарная операция в Олешках — главное

Режим прекращения огня в Олешках и других населенных пунктах Херсонской области начал действовать с 03:00 27 октября. За это время были разминированы дороги и доставлена гуманитарная помощь в Олешки, где около 1700 человек оставались без еды и лекарств.

30 октября начался основной этап гуманитарной миссии — эвакуация. Было подготовлено 25 автобусов, рассчитанных на 750 мест. Жители Олешек, выразившие желание вернуться на подконтрольные Киеву территории, отправились в российскую Анапу (Краснодарский край). Оттуда они вылетели в Беларусь на четырех самолетах, а затем автобусами направились в Украину. Также были эвакуированы те, кто захотел выехать в Россию. Часть жителей осталась в городе.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщал, что с начала перемирия не было зафиксировано ни одного обстрела.

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31 октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил о завершении гуманитарной операции по эвакуации людей.

Редактор: Тарас Семенюк

Теги:   Россия Херсонская область Дмитрий Лубинец Олешки

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