«Днепр заминирован». Козырь объяснил, почему эвакуацию из Олешек организовали через оккупированный Крым, Анапу и Беларусь

Люди, эвакуированные из Олешек, выходят из автобуса на подконтрольной Украине территории, 31 октября 2026 года (Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Народный депутат и бывший глава Херсонской ОВА Сергей Козырь в интервью Radio NV объяснил, почему эвакуацию из Олешек организовали через оккупированный Крым, Анапу и Беларусь.

«То, что я знаю и понимаю: иначе это точно было невозможно. Из Олешек до Херсона можно дойти через час пешком, если есть Антоновский мост. Он разрушен. Вторая переправа, по которой можно было перейти с левого на правый берег, — это Каховская ГЭС, она также разрушена. Следующий пункт, где можно пересечь Днепр, — это наши Каневская [ГЭС] и другие, в Черкассах, а потом уже в Киеве мосты», — сказал Козырь в эфире Radio NV.

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По его словам, чтобы пересечь Днепр в районе Олешков, пришлось бы строить понтонные мосты, однако река заминирована.

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«Там все заминировано и заминировано не просто как дорога, которую можно разминировать максимально быстро, как это было сделано под эту гуманитарную миссию. Там заминировано очень сильно, мы помним нашу операцию в Крынках, и это же, в частности, звено одной цепочки. Все заминировано, Днепр заминирован, и перевозить людей в таком состоянии, в каком они там были, под опасностью, это точно нереальная история», — подчеркнул нардеп.

Козырь добавил, что в случае разминирования коридора снова его заминировать было бы очень сложно, а разминированным участком могли бы воспользоваться российские диверсанты или другие силы оккупантов, чтобы зайти на территорию Херсона.

Он подытожил, что хотя Олешки и Херсон географически расположены очень близко, с военной точки зрения вывезти людей из Олешков непосредственно в Херсон было нереально.

«Плюс любая эвакуация и выезд с оккупированных территорий у нас происходит через территорию Российской Федерации, через территорию Беларуси, единственный переход между этими двумя странами у нас находится на Волыни. Ну и, конечно, людей возвращали через маршрут, по которому возвращают наших военнопленных, через Черниговскую область. Других точек соприкосновения с Россией или Республикой Беларусь у нас, в принципе, нет. И черниговский коридор используется только для обмена пленными. Все другие люди могут попасть в Украину только пешком со стороны Волынской области. Остальные — это территории уже Европейского Союза», — сказал нардеп.

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2 ноября украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что против эвакуации жителей временно оккупированных Олешек через Днепр выступали украинские военные.

«Это предусматривало бы разминирование с нашей стороны и определенное ослабление наших позиций. Мы сразу определили: такая опция даже не рассматривается», — сказал он.

Эвакуация из Олешек — главное

27 октября в Олешках началась гуманитарная миссия по эвакуации гражданских при посредничестве США. В городе начал действовать режим тишины.

30 октября, после разминирования и доставки помощи, стартовал основной этап гуманитарной миссии — эвакуация. Было подготовлено 25 автобусов, рассчитанных на 750 мест. Жители Олешек, выразившие желание вернуться на подконтрольные Киеву территории, отправились в российскую Анапу (Краснодарский край). Оттуда они вылетели в Беларусь четырьмя самолетами, а затем добрались автобусами до Украины. Также были эвакуированы те, кто захотел выехать в Россию. Часть жителей осталась в городе.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщал, что с начала перемирия не было зафиксировано ни одного обстрела.

31 октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил о завершении гуманитарной операции по эвакуации людей.

По данным Генштаба ВСУ, российские войска использовали гуманитарную паузу в Олешках для усиления своих позиций.

Агентство AFP сообщало, что Киев предлагал продлить перемирие, действовавшее в Олешках, однако Москва отклонила эту инициативу.