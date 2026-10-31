Жительница временно оккупированных Олешек в Херсонской области рассказала, что решила покинуть город из-за постоянной угрозы для жизни и желания защитить своих родных.

Об этом она рассказала журналисту NV. Её вместе с мужем и сыном эвакуировали из города в ходе гуманитарной миссии.

По словам женщины, ситуация в Олешках была критической: люди голодали, а некоторые погибали, пытаясь добраться до продуктов по заминированным дорогам.

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«Люди подрывались на минах, и я кричала от ужаса, боясь, что мой муж погиб. Пока я его дождалась… Думала, что всё. Но он доехал, остался жив. В тот день погибли одноклассницы моего сына — близняшки. Я сказала ему [мужу]: „Больше ты не поедешь“. Голодала и буду голодать», — сказала она.

После появления информации о гуманитарной операции женщина с трудом уговорила мужа и сына выехать на подконтрольную Украине территорию.

«Едва уговорила его [мужа] и сына уехать оттуда в Украину. Я просто просила его: давай пожалеем нашу дочь и внуков. Они там уже все просто измучились. Давай ради них всё бросим и уедем», — рассказала женщина.

Дочь эвакуированной женщины вместе с мужем и одной из внучек находится в Чехии, а еще одна внучка живет в Одессе. Женщина также рассказала, что перед эвакуацией украинские военные доставляли жителям еду с помощью дронов, а также эвакуировали больного кота ее дочери по кличке Йосик.

«Они [военные] сбросили нам клетку. В клетке были разные подарки от внучки, сладости. Потом ночью они [дроны] прилетели — я очень волновалась, — а муж подцепил передачу и документы, и всё это отправили в Одессу. И кота там уже вылечили», — добавила женщина.

Ранее, 31 октября, президент Владимир Зеленский сообщил о завершении гуманитарной операции по эвакуации людей из временно оккупированных Олешек в Херсонской области.

30 октября стартовала основная фаза гуманитарной миссии во временно оккупированных Олешках. После завершения разминирования маршрутов гуманитарный конвой утром доставил помощь в город. Затем началась эвакуация — было подготовлено 25 автобусов на 750 мест.

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Украинская делегация вместе с эвакуированными жителями города Олешки направилась в российскую Анапу (Краснодарский край). Оттуда они вылетели самолетами в Беларусь, а далее будут добираться автобусами в Украину.

Также были эвакуированы те, кто захотел выехать в Россию. Часть жителей осталась в городе.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что за 87 часов перемирия, действие которого было распространено на всю Херсонскую область, не было зафиксировано ни одного обстрела.

Режим прекращения огня будет действовать в Олешках до 22:59 1 ноября.