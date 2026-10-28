Жителей города Олешки Херсонской области , которые изъявят желание эвакуироваться на подконтрольную Киеву территорию, сначала доставят в Анапу, а затем — военно-транспортным самолетом Минобороны России в Беларусь. Только оттуда они смогут попасть в Украину.

Об этом свидетельствуют документы, фотографии которых обнародовал телеканал Fox News.

В публикации документ с описанием маршрута эвакуации назван соглашением о прекращении огня в Олешках. Его подписали 23 октября украинский и российский омбудсмены.

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Рейс в Гомель, куда эвакуированных доставят из Анапы, вылетит 31 октября из аэропорта Витязево.

Сопровождать тех, кто решил эвакуироваться на подконтрольную Киеву территорию, согласно документу, будут уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, двое представителей его офиса, а также двое украинских журналистов.

В Гомель вместе с ним полетят представитель российского омбудсмена Яны Лантратовой и представитель группы по координации проведения гуманитарной миссии.

Кроме того, в документе речь идет о «дальнейших мерах по репатриации» в населенных пунктах Херсонской области. Они должны проводиться «периодически, по мере необходимости, не реже одного раза в месяц при содействии и координации усилий со стороны первой леди США Мелании Трамп».

Эвакуация из Олешек — что известно

17 октября министр иностранных дел Андрей Сибига сообщил, что в Олешках остаются около 1700 человек. Они испытывают нехватку продовольствия и медикаментов, а безопасного пути для эвакуации нет. По данным BBC, жители города вынуждены есть дикорастущие травы, чтобы выжить. О гуманитарном прекращении огня в Олешках тогда же просил и Папа Римский Лев XIV.

23 октября в Белом доме заявили, что первая леди США Мелания Трамп добилась локального перемирия между Россией и Украиной в Олешках.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что 27 октября в 03:00 по киевскому времени во временно оккупированных Олешках и на других определенных территориях, связанных с гуманитарной миссией, был введен режим прекращения огня.

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Утром того же дня руководитель Офиса президента Кирилл Буданов подтвердил, что гуманитарная миссия началась. Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия уточнил, что режим тишины продлится до 22:59 1 ноября.

Позже Мелания Трамп сообщила, что зону прекращения огня расширили за пределы Олешек, чтобы гуманитарные конвои могли безопасно проехать.

28 октября Лубинец заявил, что за первые 30 часов режима тишины не было зафиксировано ни одного инцидента.