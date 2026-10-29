Военнослужащий и политолог Владимир Молчанов рассказал в эфире Radio NV , почему РФ на самом деле согласилась на прекращение огня и эвакуацию из оккупированных Олешек, каковы риски и что известно об американском сопровождении этой операции.

— Скажите, каково ваше мнение: это объявленное перемирие — это позитивная история или более тревожная для вас? Потому что, честно говоря, мне именно от херсонцев приходилось слышать больше тревожных мыслей и комментариев вроде того, что будет дальше.

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— Если не считать солидарности с жителями Олешков — а часто это наши знакомые, мы многих знаем — хотя из моего круга общения все, кто мог, оттуда уже бежали, причем давно — но здесь двойное отношение.

Подтверждается данными разведки, что рашисты стремительно усиливают сейчас свою группировку, завозят туда все, что они не могли завезти из-за дронового контроля за их логистикой. Сейчас [идут] целые транспортные конвои, и, вероятнее всего, там не только горючее, не только еда, но и снаряды, в частности, и для реактивной артиллерии. Поэтому можно ожидать, что после этого временного прекращения огня могут возобновиться с большей интенсивностью обстрелы нашего правого берега, в частности не только в части дронов, но и в части артиллерии.

Действительно, опасность такая есть. Предыдущие прекращения огня, которые были до того, они также завершались усилением обстрелов с их стороны.

Поэтому в этом случае мы видим, что здесь гуманитарная составляющая, конечно, никакого значения для них не имеет. Эти люди просто ими упорно игнорировались. Они объявили это частью России, частично люди вынужденно получили российские паспорта, иначе им просто не давали там существовать.

Сейчас постепенно этот вопрос приобретает более политический момент, потому что до сих пор нет четкой ясности, почему Россия на это согласилась. Поскольку гуманитарная составляющая [их не волнует], то, соответственно, есть два варианта: либо при плохой игре делать хорошую мину, то есть показать, что жители Олешков выбирают Россию, либо помочь Дональду Трампу одержать хоть какую-то внешнеполитическую победу перед выборами. Возможно, оба [варианта] одновременно — они же любят так называемые двухходовки.

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Хотя [относительно помощи Трампу] — это такое, с черного входа, через его жену [Меланию Трамп], он к этому не причастен. Но Россия, которая всегда демонстративно игнорировала инициативы Трампа, при том, что он все равно продолжал нахваливать их ответственность, их якобы гуманитарность (даже такой термин он придумал) — на этот раз то, что пошли навстречу его жене, — это действительно странно.

— Если мы говорим сейчас о цифрах: как я помню, до полномасштабной войны в Олешках проживало около 25 тысяч жителей — это официальные данные. Сейчас я слышала от разных волонтеров, которые следят за Олешками: кто-то говорит — от двух, кто-то говорит — от четырех до шести тысяч человек там могут оставаться. Есть ли у нас понимание, а сколько реально людей может изъявить желание выйти оттуда?

— Шесть тысяч — это явно завышенная цифра. Ориентировочно две тысячи человек остаются в самих Олешках, и еще, может быть, до тысячи в соседних селах, которые тоже находятся в зоне прекращения огня.

— Олешковская община, так сказать?

— Это также и близлежащие из других общин населенные пункты могут быть. Но, да, это Олешковская община — Казачьи Лагеря, Левые, Правые Солонцы, Левые, Правые Саги, поселок Заплава.

Но здесь еще вопрос в любом случае, что остающиеся там люди их действительно еще придется, возможно, убеждать уезжать, даже несмотря на сверхтяжелые условия. Если они до сих пор не уехали, когда еще такая теоретическая возможность была, то, вероятнее, они из тех, кто ни при каких обстоятельствах не захочет уезжать. То есть кто-то все равно останется и продолжит служить, несмотря на свое желание, живым щитом для российских операторов, обстреливающих правый берег.

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Сейчас там сидит больше российских военных, чем жителей Олешков. И сидят они, в частности, в заброшенных квартирах, в многоэтажках, оккупировали их. Сидят они на улицах вдоль реки Чайка, ближайшей к Херсону.

Там все полуразрушено. Ситуация с Олешками очень сильно напоминает наши правобережные населенные пункты, потому что дома разрушены. Это, в основном, украинский огонь, но он не просто так, а по местам дислокации российских военных. Их там больше.

— А вы понимаете, а какое пересечение границы предполагает это перемирие? Просто вывезут людей на российские территории, например, и скажут: а дальше вы свободные люди. Кто реально будет иметь желание, поедет как-то через Грузию или другие страны. Мы же можем предполагать, что в рамках этого перемирия, может, временно откроют какой-нибудь пропускной пункт где-то на Сумщине или где-то на Волыни через Беларусь? Или мы сейчас этого не знаем?

— Что касается первого: ответ — нет. То есть формат не предполагает пересечения линии разграничения или линии фронта или границы в любых местах.

Что касается второго и третьего, то мы не знаем, в каком формате есть договоренности между американской стороной и россиянами. То есть, на каком этапе американское сопровождение и контроль над этими людьми будет прекращено. Если это произойдет на территории России, то, конечно, они используют максимально такую возможность. Хотя я все же думаю, что какая-то часть людей сможет потом выбраться самостоятельно с территории России.

Потому что как граждане Украины, они могут по украинскому паспорту выехать с территории России и без виз попасть на территорию Грузии. Так же и те, кто имеет российские паспорта, если у них нет каких-то проблем, например службы в армии или же наличие отца, который остается на территории России, если мать с детьми пытается уехать — кроме таких случаев, которые потом могут быть индивидуально как-то рассмотрены, я думаю, что люди смогут уехать, если проявят необходимую для того твердость. Если и американская сторона все же не бросит их на произвол судьбы на российской территории.

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Это тоже возможно, конечно, но я думаю, что по крайней мере до американских выборов, в оставшиеся дни, американцы не рискнут сейчас подвергаться каким-то скандалам, которые обесценят эту их инициативу.

То есть они пытаются одержать победу, и россияне, я думаю, будут всячески подыгрывать.

— Что нам известно в целом о сопровождении самой операции? Грубо говоря, заезжает какой-то гуманитарный российский груз в Олешки. Кто будет сопровождать этот груз? Какая-то сторона объективная, которая скажет: да, там реально поехал гуманитарный груз — вода, хлеб, горючее, а не дроны, оружие и военные. Есть ли вообще в рамках этого перемирия понимание, что будет осуществлено некое независимое сопровождение? Или мы все отдаем на откуп России и должны поверить им на слово, что они туда завезли именно гуманитарный груз?

— Во-первых, украинских представителей, насколько мне известно, не будет там. Хотя [уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий] Лубинец пытался сделать это на переговорах на белорусско-украинской границе с российской омбудсменкой. Но о конкретных договоренностях не сообщается. Хотя, возможно, есть какие-то тайные договоренности, но сомневаюсь, что Украину допустят в лице официальных представителей на оккупированную территорию. Тем более что для этого нужны, в частности, и определенные движения со стороны нашей собственной власти для того, чтобы разрешение оформить на пребывание на оккупированной территории гражданским лицам, тем более чиновникам.

Поэтому очень большие сомнения, что там будут украинские представители, которые смогут это проконтролировать.

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Что касается американских представителей, можно ли их назвать независимыми — я очень сильно сомневаюсь. Потому что они будут пытаться в любое время выдать развитие событий за успешное. Просто из-за политических соображений, приближения выборов и потребности в этой, возможно, единственной удачной для Трампа внешнеполитической сделке.

— На сегодняшний день, что нам известно о ситуации в Олешках? Я слушала волонтеров, которые, я так понимаю, держали какую-то связь с людьми, которые там. И они говорили о том, что люди ели голубей, ели траву, воды нет, еды нет. И что ситуация там реально катастрофическая. Какую информацию вы получаете?

— Абсолютно. Именно так и есть. То есть люди поставлены в такие условия первобытного строя, у них нет ничего. Им не завозят абсолютно ничего — ни еды, ни питьевой воды, ни предметов гигиены, ничего. То есть они сейчас в ситуации XVIII века, условно говоря, натурального хозяйства: кто мог выживал, кто не мог умирал.

Скорее всего, там были случаи смертей от голода, от холода. Россияне сделали из этого черную дыру. Их собственные подразделения там также страдали от нехватки любых поставок. Они дополнительно ухудшили эти условия серой зоны, заменив все возможные пути. И сами пользовались, кстати, тропами, пешком проходя 20 километров, нося себе припасы.

При этом они просто игнорировали наличие гражданского населения. И не просто игнорировали, а еще и не выпускали оттуда из-за этих мин, особенно тех, у кого нет российских паспортов.

Поэтому я думаю, что сейчас будет ситуация такая, что они завезут себе все возможные запасы. Населению станет получше — тем, кто останется, просто потому, что людей останется меньше. И потому даже та помощь, которую Украина посылает дронами, на нее будет немного меньше потребителей, и поэтому она достанется большему числу людей.

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Но в целом это такое ужасное военное преступление, полностью нарушающее Женевскую конвенцию по обеспечению прав и возможностей населения оккупированных территорий. Россия об этом знает, поэтому здесь еще и дополнительным фактором является не только политическая необходимость для них показать, что население выбирает Россию, но и необходимость как-то скрыть свое военное преступление во избежание предстоящего преследования за это.