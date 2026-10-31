Эвакуация в Олешках Херсонской области, 30 октября 2026 года (Фото: Кирилл Буданов / Telegram)

В Гомеле в Беларуси в субботу, 31 октября, приземлился последний самолет с жителями города Олешки Херсонской области, пожелавшими эвакуироваться на подконтрольную Киеву территорию. Об этом сообщил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия.

Это уже четвертый самолет с эвакуированными украинцами, прибывший в Беларусь.

«Уже через несколько часов все граждане Украины, эвакуированные из Олешек, вместе с украинской делегацией будут на территории Украины», — написал Арахамия в Telegram.

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30 октября стартовала основная фаза гуманитарной миссии во временно оккупированных Олешках. После завершения разминирования маршрутов гуманитарный конвой утром доставил помощь в город. Затем началась эвакуация — было подготовлено 25 автобусов на 750 мест.

Украинская делегация вместе с эвакуированными жителями города Олешки направилась в российскую Анапу (Краснодарский край). Оттуда они вылетели самолетами в Беларусь, а далее будут добираться автобусами в Украину.

Также были эвакуированы те, кто захотел выехать в Россию. Часть жителей осталась в городе.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщал, что за 87 часов перемирия, распространенного на всю Херсонскую область, не было зафиксировано ни одного обстрела.

Режим прекращения огня будет действовать в Олешках до 22:59 1 ноября.