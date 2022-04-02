Зеленский: Договариваемся с Турцией про помощь в эвакуации из Мариуполя 2 апреля, 03:15 Цей матеріал також доступний українською Турция — посредник в переговорах об эвакуации из Мариуполя — Зеленский (Фото:Офис президента Украины)

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что договаривается с Турцией про помощь в эвакуации из осажденного Мариуполя.



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В своем обращении украинский лидер заявил, что 1 апреля работали гуманитарные коридоры в Донецкой, Луганской и Запорожской областях.

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По словам президента, удалось спасти шесть тысяч 266 человек, в том числе три тысячи 71 человек из Мариуполя.

«Отдельно договариваемся о вывозе из города раненых и погибших. Наших военных, наших гражданских — всех граждан. Говорим об этом с Турцией как с посредником. Надеюсь, что в ближайшее время я смогу сообщить о деталях», — признался Зеленский.

Ранее украинский лидер провел телефонные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном о ситуации в Мариуполе и о гарантиях безопасности для Украины.

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