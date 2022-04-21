Эвакуация гражданских продолжится. Вчера из Мариуполя удалось вывезти четыре автобуса с людьми, они едут в Запорожье — Верещук

21 апреля, 09:17
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Украина пытается вывезти гражданских из Мариуполя (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Украина пытается вывезти гражданских из Мариуполя (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

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20 апреля из Мариуполя по гуманитарному коридору удалось вывезти людей на четырех эвакуационных автобусах.

Война России против Украины — главные события 21 апреля

Об этом сообщила вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

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По ее словам, мариупольцы переночевали в Бердянске.

«Сейчас направляются на Васильевку. Скоро ждем их в Запорожье», — отметила Верещук.

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Она подчеркнула, что в четверг, 21 апреля, эвакуация женщин, детей и пожилых людей продолжится. Посадка в Мариуполе в автобусы будет происходить на бульваре Шевченко на кольце возле торгового центра Порт-Сити в 14.00.

Верещук добавила, что ситуация остается сложной, возможны изменения.

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Утром 20 апреля Верещук сообщала, что украинским властям удалось достичь предварительных договоренностей с российскими оккупантами о гуманитарном коридоре из осажденного Мариуполя.

До этого россияне несколько дней подряд полностью блокировали эвакуацию из города, продолжая обстреливать завод Азовсталь, на котором в укрытиях находятся около 1000 мирных жителей.

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Вечером того же дня глава Донецкой ОВА Павел Кириленко заявил, что «эвакуационный коридор», который анонсировали российские оккупанты, сработал частично, но эвакуированные еще не добрались до подконтрольной украинским властям территории. Верещук также подтвердила, что гуманитарный коридор из Мариуполя сработал не так, как планировалось.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Мариуполь Эвакуация Гуманитарный коридор Ирина Верещук Война России против Украины

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