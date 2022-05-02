Эвакуация из Мариуполя: удалось согласовать две дополнительные локации

2 мая, 08:00
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Для эвакуации из Мариуполя согласовали еще две локации (Фото:Handout via REUTERS)

Для эвакуации из Мариуполя согласовали еще две локации (Фото:Handout via REUTERS)

Для эвакуации из Мариуполя в понедельник, 2 мая, были согласованы две дополнительные локации.

Об этом сообщает Мариупольский горсовет.

«При поддержке ООН и Красного Креста согласованы две дополнительные локации для посадки людей в эвакуационную колонну, которая выедет из Мариуполя. Это — поселок Мангуш и Луначарское кольцо возле Бердянска», — говорится в сообщении.

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В горсовете призвали передать информацию об эвакуации родственникам или знакомым, которые остаются там.

Вечером 1 мая президент Владимир Зеленский сообщил, что находившаяся под постоянными обстрелами российских оккупантов эвакуация гражданских с завода Азовсталь началась. Первая группа из около 100 человек следует на подконтрольную территорию, завтра их будут встречать в Запорожье. Эвакуация прошла при поддержке ООН и Международного Комитета Красного Креста.

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Мариуполь заблокирован российскими оккупантами два месяца. Они систематически обстреливают гражданскую инфраструктуру города, там нет воды, света, тепла и связи. По предварительным оценкам, из-за атак россиян погибли до 22 тысяч мирных жителей города.

Чтобы скрыть следы своих преступлений, оккупанты привезли в Мариуполь не менее 13 мобильных крематориев. Также журналисты и власти Мариуполя сообщали об обнаружении по меньшей мере трех массовых захоронений мирных жителей.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Мариуполь Эвакуация Война России против Украины

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