С Азовстали в пятницу удалось спасти 50 гражданских — Верещук 6 мая, 21:23 Цей матеріал також доступний українською Эвакуационный автобус, который прибыл из Мариуполя в оккупированное Россией Безыменное, 6 мая 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территория Ирина Верещук сообщила, что 6 мая с завода Азовсталь в Мариуполе удалось эвакуировать 50 детей, женщин и пожилых людей.

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В своем Telegram-канале Верещук рассказала, что в пятницу проходила эвакуация гражданских с Азовстали. На обратном пути гуманитарная колонна должна была забрать людей на Порт Сити, но не успела, так как вынуждена была целый день стоять возле завода.

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«Там проходили бои и другие провокации. Враг постоянно нарушал режим прекращения огня. Поэтому эвакуация проходила очень медленно», — объяснила вице-премьер.

Эвакуацию хотят продолжить утром в субботу, 7 мая. Планируется, что автобусы приедут к Порт Сити в 17:00 и отвезут мариупольцев в Безыменное. Там люди с Порт Сити присоединятся к колонне с Азовстали, которая на следующий день отправится в Запорожье.

«Искренне прошу прощения у мариупольцев, которые сегодня не дождались эвакуационных автобусов. Завтра у нас все должно получиться. Собираемся в 17:00 возле Порт Сити», — добавила Верещук.



Ранее агентство Reuters сообщило, что в оккупированное Россией Безыменное прибыл автобус с 25 мирными жителями, которых эвакуировали с Азовстали, колонна с еще 23 людьми находится в пути. Автобусы сопровождали представители ООН и Международного комитета Красного Креста.

6 мая российские оккупанты в Мариуполе обстреляли автомобиль, который должен был эвакуировать мирных украинцев с завода Азовсталь. Один военный погиб, шесть получили ранения.

4 мая из Мариуполя, Мангуша, Бердянская, Токмака и Васильевки удалось эвакуировать 344 человека, они уже находятся в Запорожье. 3 мая более 100 мариупольцев с Азовстали приехали в Запорожье.



Заместитель командира полка Азов Святослав Паламар 2 мая говорил, что после операции по эвакуации до 200 мирных жителей по-прежнему заблокированы на заводе Азовсталь, который постоянно штурмуют и обстреливают российские оккупанты.



Вечером 1 мая президент Владимир Зеленский заявил, что эвакуация мирных жителей с завода Азовсталь началась. Эвакуация проходит при поддержке ООН и Международного Комитета Красного Креста. До этого российская сторона срывала эвакуацию или силой вывозила мариупольцев на оккупированные территории и в Россию.



Мариуполь заблокирован российскими оккупантами два месяца. Они систематически обстреливают гражданскую инфраструктуру города, разрушили более 90% зданий и создали гуманитарную катастрофу. По предварительным оценкам, из-за действий россиян погибли до 22 тысяч мирных жителей города.



Чтобы скрыть следы своих преступлений, оккупанты привезли в Мариуполь не менее 13 мобильных крематориев. Также журналисты и власти Мариуполя сообщали об обнаружении по меньшей мере трех массовых захоронений мирных жителей.



Защитники Мариуполя держат оборону на заводе Азовсталь и ведут бои в полном окружении. Они готовы эвакуироваться при поддержке третьей стороны со своим оружием, забрав раненых и тела погибших. Они неоднократно просили применить к ним процедуру «extraction» («экстракции»).



Около сотни жителей Мариуполя выбрались из-под завалов Азовстали, чтобы эвакуироваться – полк Азов https://www.youtube.com/embed/2jd-38RZdQc

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