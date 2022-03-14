С утра из Мариуполя выехали уже более 160 автомобилей с людьми 14 марта, 17:14 Цей матеріал також доступний українською Город Мариуполь под обстрелами российских оккупантов (Фото:Ukraine Military/Handout via REUTERS)

По состоянию на 13:00 14 марта по дороге в Бердянск из Мариуполя удалось выехать более чем 160 частным автомобилям. Граждане двигались по ранее установленному направлению гуманитарного коридора.

Об этом сообщил Мариупольский городской совет.

Гуманитарный коридор был установлен по маршруту Мариуполь (выезд в сторону села Мелекино) — село Портовское — поселок Мангуш-Бердянск — Токмак — Запорожье.

На данный момент известно, что выехавшие на собственных авто мариупольцы уже проехали Бердянск и продолжают двигаться в направлении Запорожья. Также есть подтверждение, что в установленном гуманитарном коридоре стороны соблюдают режим тишины.

Всех мариупольцев ждут для оказания первой помощи и дальнейшего размещения по адресу: Запорожье, ул. Рекордная, 41 (помещение цирка). Контакты: Андрей Ремпель (067 522 80 18) и Юлия Погребняк (095 277 71 11).

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук в эфире Рада заявила, что гуманитарный груз еще не доехал до Мариуполя.

«То, что пишет Минобороны РФ — не соответствует действительности. Никакого гуманитарного груза туда не попало. Груз только едет. Мы требуем прекращения огня», — сказала она.

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