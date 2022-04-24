Украине не удалось провести эвакуацию людей из Мариуполя на Пасху из-за действий РФ — Верещук

24 апреля, 18:46
Цей матеріал також доступний українською
Россия не подтвердила прекращение огня в Мариуполе на Пасху (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Россия не подтвердила прекращение огня в Мариуполе на Пасху (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Поддержи НВ

Украина не смогла провести эвакуацию людей из Мариуполя на Пасху, 24 апреля, так как Россия не подтвердила режим прекращения огня.

Война России против Украины — главные события 24 апреля

Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук в эфире национального телемарафона.

Видео дня

«Нам не удалось открыть гуманитарный коридор, Россия не подтвердила гарантию режима прекращения огня, поэтому будем пробовать завтра», — добавила она.

Читайте также:
«Бог смотрит на город Марии сверху. Хватит ли его чудес на воскресение?». Полк Азов показал фото блокадного Мариуполя

Россия отказывается предоставить Украине коридор для эвакуации гражданских из Мариуполя. 23 апреля советник мэра города Петр Андрющенко заявил, что российские оккупанты снова сорвали гуманитарный коридор из Мариуполя, параллельно организовав свой для вывоза людей в Россию.

Мариуполь остается заблокированным российскими оккупантами почти два месяца. Они систематически обстреливают гражданскую инфраструктуру города. По предварительным оценкам, там погибли уже от 5 до 20 тысяч человек. Оккупанты заметают следы зверств и преступлений, сжигая тела людей в мобильных крематориях.

В городе еще оставались примерно 120 тысяч мирных жителей, которые не могут уехать из-за действий армии РФ. Оккупанты не прекращают обстрелы даже после договоренностей о гуманитарных коридорах и блокируют помощь горожанам. Часть мариупольцев принудительно вывозится на территорию ОРДО или в Россию.

Читайте также:
Артем Ильин
Артем Ильин
Как выехать из Мариуполя в Украину через Россию и Беларусь — личный опыт

Мариуполь продолжают защищать бойцы полка Азов, украинская морская пехота, мотострелки. В настоящее время они сосредоточены на территории завода Азовсталь. Кроме украинских военных, там находятся жители города, среди них женщины и дети, которые нашли единственное убежище от российских обстрелов в подземных тоннелях и бункерах завода.

Российские войска сбрасывали многотонные авиационные бомбы на Азовсталь, несмотря на то, что там находятся мирные жители.

21 апреля российский диктатор Владимир Путин приказал министру обороны РФ Сергею Шойгу «отменить штурм» промышленной зоны у завода Азовсталь в Мариуполе, назвав его «нецелесообразным». Ранее президент Владимир Зеленский предупреждал, что убийство защитников в Мариуполе поставит точку в переговорах с Россией.

22 апреля представитель ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что Россия не отказалась от штурма Азовстали и планирует привлечь росгвардейцев и структуры ФСБ РФ для дальнейшего наступления.

МИД Украины отмечал, что ситуация на Азовстали критическая, и для мирных жителей, закрытых в укрытиях на заводе, срочно нужен гуманитарный коридор.

Редактор: Татьяна Габедава

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Мариуполь Эвакуация Гуманитарный коридор Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X