Россия отказывается открыть гуманитарный коридор для выхода гражданских из Мариуполя — Верещук 19 апреля, 10:32 Цей матеріал також доступний українською Украина пытается договориться об эвакуации мирных жителей Мариуполя, но Россия отказывается (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Россия отказывается открыть гуманитарный коридор для эвакуации гражданских из Мариуполя.

Война России против Украины — главные события 19 апреля

Об этом сообщила вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

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«По Мариуполю: россияне отказываются предоставить коридор для выхода гражданских в направлении Бердянска», — написала она в Telegram.

Накануне Верещук обратилась к руководству России и потребовала открыть гуманитарный коридор для эвакуации мирных жителей Мариуполя.

«Мы требуем открытия гуманитарного коридора из Мариуполя в Бердянск для гражданских лиц. Отдельно мы требуем срочный гуманитарный коридор с территории комбината Азовсталь для женщин, детей и других гражданских лиц», - отметила она.

18 апреля в Генштабе ВСУ сообщили, что российские оккупанты завершают создание наступательной группировки в восточной операционной зоне и пытаются установить полный контроль над Мариуполем.

Мариуполь находится в осаде россиян с 1 марта. В городе нет воды, света, тепла и связи. По вине россиян погибли до 22 тысяч мирных жителей города. Погибших, которых некому похоронить, коммунальные службы хоронят в братских могилах. Могилы также появились во дворах жилых домов и на улицах города. Чтобы скрыть следы своих преступлений, российские оккупанты привезли в Мариуполь по меньшей мере 13 мобильных крематориев.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что более 100 тысяч мирных жителей, которые остаются в Мариуполе, страдают от нехватки воды и еды.

Украинские защитники с начала полномасштабного вторжения России противостоят превосходящим силам противника в Мариуполе в условиях гуманитарной катастрофы, вызванной постоянными российскими обстрелами. Зеленский говорил, что оккупанты разрушили 95% зданий в городе.

Президент Владимир Зеленский заявил, что уничтожение украинских военных в блокадном Мариуполе поставит точку в переговорах с Россией.







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