Россия блокирует эвакуацию 2000 жителей Мариуполя из Бердянска, автобусы «теряются» в фильтрационных центрах — мэр 3 мая, 11:51 Цей матеріал також доступний українською По словам Бойченко, только три эвакуационных автобуса попали на подконтрольную Украине территорию (Фото:Alexander Ermochenko/File Photo/Reuters)

Россия блокирует эвакуацию 2000 жителей Мариуполя из захваченного Бердянска, которые смогли добраться туда на собственных авто.

Война России против Украины — главные события 3 мая

Об этом сообщил мэр Мариуполя Вадим Бойченко в эфире национального телемарафона.

«Они уже две недели ждут этой эвакуации, и мы объявили начало этой эвакуации, но вражеские российские войска разрушают наши планы и не дают такой возможности, чтобы наши украинцы, наши мариупольцы добрались до подконтрольной части нашего государства, до города Запорожье», — сказал он.

Видео дня

Бойченко отметил, что на данный момент колонна движется в направлении Запорожья, еще продолжается эта эвакуация.

«Ждем, что она все же произойдет», — добавил мэр Мариуполя.

Он уточнил, что на данный момент в городе остаются около 100 тысяч мирных жителей, 200 из них продолжают находиться на территории Азовстали.

Бойченко также рассказал, что с начала эвакуации из Мариуполя добраться до подконтрольной Украине территории смогли только три эвакуационных автобуса из 14.

«Когда мы огласили, и российская сторона согласилась на эвакуацию, что даст нам 90 автобусов, определили три локации, но приехало только в две локации 14 автобусов, а до Украины доехало всего три. Мы понимаем, что где-то делись 11 автобусов, которые должны были двигаться в сторону Запорожья на подконтрольную часть нашего государства, но они где-то потерялись. Теряются они в этих фильтрационных центрах. К сожалению, они забирают и похищают наших жителей, и сегодня это происходит и в нашем украинском Мариуполе», — сказал он.

Вечером 1 мая президент Владимир Зеленский заявил, что эвакуация мирных жителей с завода Азовсталь, который находился под постоянными обстрелами российских оккупантов, началась. Эвакуация проходит при поддержке ООН и Международного Комитета Красного Креста. До этого РФ срывала эвакуацию или силой вывозила мариупольцев на оккупированные территории и в Россию.

2 мая более 100 жителей Мариуполя, среди которых женщины, дети и пожилые люди, прибыли в Запорожье.

Заместитель командира полка Азов Святослав Паламар заявил, что после операции по эвакуации до 200 мирных жителей по-прежнему заблокированы на заводе Азовсталь.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.