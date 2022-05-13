Эвакуация из Мариуполя. Оккупанты начали допрашивать детей в фильтрационных лагерях — советник мэра

13 мая, 19:08
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Девочка Алиса из Мариуполя в центре регистрации и гуманитарной помощи для внутренне перемещенных лиц в Запорожье, 8 мая 2022 года (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Девочка Алиса из Мариуполя в центре регистрации и гуманитарной помощи для внутренне перемещенных лиц в Запорожье, 8 мая 2022 года (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Российские оккупанты начали допрашивать детей, которые эвакуируются из частично захваченного войсками РФ Мариуполя, сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.

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«Последние эвакуированные из Мариуполя сообщают, что россияне уже дошли до допросов детей», — написал он в Telegram.

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Андрюшенко уточнил, что после допроса родителей оккупанты в их присутствии начинают уточняющий допрос детей по подробностям. По его словам, таким образом оккупанты пытаются поймать родителей на лжи.

«Я не знаю, как это назвать. Какое слово можно передать. Ярость. Просто ярость», — добавил он.

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Мариуполь остается заблокированным российскими оккупантами больше двух месяцев. Действия россиян привели к масштабной гуманитарной катастрофе в городе. Оккупанты уничтожили жилые кварталы города и гражданскую инфраструктуру и блокируют гуманитарную помощь. По предварительным данным, в Мариуполе погибли 25 тысяч жителей. По меньшей мере 100 тысяч человек ждут эвакуации из города.

https://www.youtube.com/embed/muC6rjNE6Ik
Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Мариуполь Российская агрессия Лагерь Война в Украине

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