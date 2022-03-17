Режима не было. Эвакуация из Мариуполя проходила под обстрелами, градами и ракетами — мэр 17 марта, 04:42 Цей матеріал також доступний українською В Драмтеатре Мариуполя было более тысячи человек (Фото:Donetsk Regional Civil-Military Administration via REUTERS)

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко рассказал о том, как проходит эвакуация из города и доставка туда гуманитарной помощи во время его осады российскими захватчиками.



В своем обращении он заявил, что последние пять дней местные власти делали все, чтобы колонна транспорта с гуманитарным грузом и автобусами въехала в город.

«Режима тишины так и не было. Но частный транспорт начали выпускать из города. Люди поехали под обстрелами, под градами и ракетами», — отметил Бойченко.

По его словам, за два дня 6,5 тыс. частных машин выехали из Мариуполя, а тех, кто смог добраться до Бердянска, но по разным причинам не смог поехать дальше, забрали автобусами. При этом часть мариупольцев вывезена в Запорожье, где они получат необходимую первую помощь.

«Сегодня оккупанты уничтожили Драматический театр. Место, где нашли убежище более тысячи человек. Никогда не простим этого. Будем продолжать делать все, чтобы вывезти как можно больше людей из Мариуполя», — заверил Бойченко.

Перед мариупольским драматическим театром, по которому 16 марта нанесла авиаудар Россия, на асфальте было большими буквами написано «Дети» — там прятались сотни мирных жителей.



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