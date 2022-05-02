Российские оккупанты возобновили обстрелы Азовстали сразу после эвакуации части людей 2 мая, 01:02 Цей матеріал також доступний українською Российские захватчики обстреливают завод из разных видов вооружения (иллюстративное фото) (Фото:Маріупольська міська рада / Telegram)

Российские захватчики возобновили обстрелы металлургического комбината Азовсталь в Мариуполе сразу после эвакуации оттуда части людей.

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Об этом в эфире телемарафона заявил командир 12-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Денис Шлега.

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По словам украинского защитника, который находится в самом городе, сейчас российские захватчики обстреливают завод из разных видов вооружения.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко подтвердил эти сообщения. По его данным, раздается такая канонада, что даже на Левобережье города шатаются дома.

«Нет эмоциональных сил все это комментировать. Наши защитники просто настоящие Герои. Невозможно понять, как они держатся. Но благодаря им 66-й день россияне не могут назвать Мариуполь оккупированным. Земной поклон и безмерная благодарность каждому Защитнику Мариуполя. Вы настоящая Сталь Азова», — заявил Андрющенко.

Вечером 1 мая президент Владимир Зеленский сообщил, что эвакуация гражданских с находившегося под постоянными обстрелами российских оккупантов завода Азовсталь началась. Первая группа из около 100 человек направляется на подконтрольную Украине территорию, завтра их будут встречать в Запорожье. Эвакуация произошла при поддержке ООН и Международного Комитета Красного Креста.

Мариуполь заблокирован российскими оккупантами два месяца. Они систематически обстреливают гражданскую инфраструктуру города, там нет воды, света, тепла и связи. По предварительным оценкам, из-за атак россиян погибли до 22 тысяч мирных жителей города.

Чтобы скрыть следы своих преступлений, оккупанты привезли в Мариуполь не менее 13 мобильных крематориев. Также журналисты и власти Мариуполя сообщали об обнаружении по меньшей мере трех массовых захоронений мирных жителей.



В подземных укрытиях завода Азовсталь, который постоянно подвергается российским обстрелам и авиаударам, вместе с защитниками города находились не менее 1000 мирных жителей — женщины с детьми, пожилые люди и семьи украинских военных. Зная об этом, россияне продолжали наносить массированные удары по территории Азовстали. Всего, по подсчетам украинских властей, в Мариуполе могут быть заблокированы около 120 тысяч мирных жителей.



Россия регулярно срывала гуманитарные коридоры и нарушала договоренности с украинской стороной, открывая огонь или обманом и силой вывозя мирных жителей на свою территорию. Украина рассчитывала на помощь ООН в эвакуации мариупольцев.

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