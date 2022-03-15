Из Мариуполя за день по гуманитарным коридорам выехали 20 тысяч человек — ОП 15 марта, 22:40 Цей матеріал також доступний українською Украинские бойцы защищают Мариуполь от оккупантов (Фото:АЗОВ — Маріуполь / Telegram)

Из Мариуполя, который две недели был полностью заблокирован российскими оккупантами, 15 марта по гуманитарным коридорам выехали около 20 тысяч человек на частных машинах. Об этом сообщил в своем Telegram-канале заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

По словам Тимошенко, из 4 тысяч авто, которые выехали из города, 570 уже прибыли в Запорожье, а другие остались на ночь в Запорожской и Донецкой областях.



«Всем оказывается помощь. Всего по гуманитарными коридорами сегодня удалось эвакуировать из заблокированных городов около 29 000 человек», — добавил замглавы ОП.

Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук во время брифинга рассказала, что российские пропагандисты атакуют мариупольцев и требуют на камеру рассказать, как их якобы не выпускал из города полк Азов. На самом деле выезд из города был заблокирован из-за постоянных обстрелов со стороны российских оккупантов.

По данным Генштаба ВСУ, сейчас продолжаются бои за освобождение окраин Мариуполя. 15 марта бойцы Азова разбили подразделение 22-й отдельной бригады спецназначения российских войск.

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