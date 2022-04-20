Гуманитарный коридор из Мариуполя не сработал так, как планировалось — Верещук 20 апреля, 20:31 Цей матеріал також доступний українською Жители Мариуполя ждут эвакуации, 20 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что российские оккупанты не прекратили обстрелы, из-за чего гуманитарный коридор из Мариуполя не сработал так, как планировалось.

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«Из-за отсутствия контроля над собственными военными на местах оккупанты не смогли обеспечить должное прекращение огня. Также из-за свойственной им неорганизованности и разгильдяйства оккупанты не смогли обеспечить своевременный подвоз людей к точке, где ждали десятки наших автобусов и скорых», — сообщила Верещук в Telegram-канале.

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Вице-премьер подчеркнула, что утром украинская сторона возобновит усилия на Мариупольском направлении и продолжит бороться за каждого жителя города.

Вечером 20 апреля начальник Донецкой ОВА Павел Кириленко в эфире всеукраинского марафона заявил, что «эвакуационный коридор», который анонсировали российские оккупанты, сработал частично, но эвакуированные еще не добрались до подконтрольной украинским властям территории.

«В этом коридоре было заявлено одно количество автобусов… их было намного меньше, в точках сбора люди собрались, но мало кто попал в автобусы. Сейчас часть этих автобусов идет по определенному РФ маршруту движения. Как только они будут на связи, мы сразу сообщим, кто из жителей Мариуполя добрался до подконтрольной Украине территории и будет ли возможность работать по этому алгоритму в следующие дни», — сказал Кириленко.

Утром Ирина Верещук сообщала, что украинским властям удалось достичь предварительных договоренностей с российскими оккупантами о гуманитарном коридоре из осажденного Мариуполя. До этого россияне несколько дней подряд полностью блокировали эвакуацию из города, продолжая обстреливать завод Азовсталь, на котором в укрытиях находятся около 1000 мирных жителей.

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