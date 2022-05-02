Эвакуация из Мариуполя. Колонна с украинцами задерживается — глава Запорожской ОВА 2 мая, 19:46 Цей матеріал також доступний українською Эвакуация из Мариуполя (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Движение эвакуационной колонны из Мариуполя задерживается, сообщил глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух.

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«Задержка движения колонны из Мариуполя! О времени эвакуации из города Токмак и города Васильевка предупредим за 2 часа. Ждите новостей», — написал Старух в Telegram.

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Мариуполь заблокирован российскими оккупантами два месяца. Они систематически обстреливают гражданскую инфраструктуру города, там нет воды, света, тепла и связи. По предварительным оценкам, из-за атак россиян погибли до 22 тысяч мирных жителей города.

Чтобы скрыть следы своих преступлений, оккупанты привезли в Мариуполь не менее 13 мобильных крематориев. Также журналисты и власти Мариуполя сообщали об обнаружении по меньшей мере трех массовых захоронений мирных жителей.

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