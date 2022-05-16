Автобусы с защитниками Мариуполя выехали с завода Азовсталь — Reuters

16 мая, 23:07
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Автобусы с украинскими военнослужащими выехали из Азовстали, 16 мая 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Автобусы с украинскими военнослужащими выехали из Азовстали, 16 мая 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Около дюжины автобусов с украинскими защитниками выехали с завода Азовсталь в Мариуполе, сообщает Reuters.

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Корреспондент агентства не смог определить, сколько человек было в автобусах.

Reuters также опубликовало фото эвакуационных автобусов с украинскими героями.

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REUTERS/Alexander Ermochenko
Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko
REUTERS/Alexander Ermochenko
Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

На фото видно, что автобусы сопровождают российские боевики.

REUTERS/Alexander Ermochenko
Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

На Азовстали остаются около тысячи украинских защитников, из которых 600 ранены, 40 — в тяжелейшем состоянии. Они неоднократно просили применить к ним процедуру extraction (экстракции) и сообщали, что у бойцов проблемы с пищей, водой, лекарствами, боеприпасами.

Украина сейчас ведет переговоры об эвакуации 60 человек, среди которых тяжелораненые защитники Мариуполя и медики.

Мариуполь остается заблокированным российскими оккупантами почти три месяца. Действия российских военных привели к масштабной гуманитарной катастрофе. Оккупанты разбомбили жилые кварталы города и гражданскую инфраструктуру и блокируют гуманитарную помощь, там погибли по меньшей мере 25 тысяч жителей.

Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Мариуполь Автобусы Азовсталь Война в Украине

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