Эвакуация из Мариуполя: в горсовете заявили, что автобусы еще не доехали до места сбора людей 2 мая, 13:28 Цей матеріал також доступний українською Накануне из осажденного города удалось эвакуировать около 100 человек (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Горсовет Мариуполя уточнил информацию об эвакуации мирных жителей из Мариуполя. Там заявили, что автобусы еще не доехали до места сбора людей.

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«Важно. Мариуполь. Эвакуация, которая должна была начаться сегодня в 7:00, продолжается. Автобусы еще не доехали до места сбора людей, но просим мариупольцев оставаться возле ТРЦ Порт Сити», — сообщили в пресс-службе горсовета.

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Там добавили, что, несмотря на сложности, эвакуация мирного населения из Мариуполя в Запорожье должна состояться.

За час до этого советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что эвакуации мирных жителей началась и автобусы уже выехали из города.

Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что за два первых дня с территории металлургического комбината Азовсталь власти эвакуировали более 100 женщин, детей и пожилых людей.

Эвакуация проходит при поддержке ООН и Международного Комитета Красного Креста.

Мариуполь заблокирован российскими оккупантами два месяца. Они систематически обстреливают гражданскую инфраструктуру города, там нет воды, света, тепла и связи. По предварительным оценкам, из-за атак россиян погибли до 22 тысяч мирных жителей города.

Чтобы скрыть следы своих преступлений, оккупанты привезли в Мариуполь не менее 13 мобильных крематориев. Также журналисты и власти Мариуполя сообщали об обнаружении по меньшей мере трех массовых захоронений мирных жителей.



В подземных укрытиях завода Азовсталь, который постоянно подвергается российским обстрелам и авиаударам, вместе с защитниками города находились не менее 1000 мирных жителей — женщины с детьми, пожилые люди и семьи украинских военных. Зная об этом, россияне продолжали наносить массированные удары по территории Азовстали. Всего, по подсчетам украинских властей, в Мариуполе могут быть заблокированы около 120 тысяч мирных жителей.

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