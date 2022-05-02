Эвакуация из Мариуполя: в горсовете заявили, что автобусы еще не доехали до места сбора людей
Накануне из осажденного города удалось эвакуировать около 100 человек (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)
Горсовет Мариуполя уточнил информацию об эвакуации мирных жителей из Мариуполя. Там заявили, что автобусы еще не доехали до места сбора людей.
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«Важно. Мариуполь. Эвакуация, которая должна была начаться сегодня в 7:00, продолжается. Автобусы еще не доехали до места сбора людей, но просим мариупольцев оставаться возле ТРЦ Порт Сити», — сообщили в пресс-службе горсовета.
Там добавили, что, несмотря на сложности, эвакуация мирного населения из Мариуполя в Запорожье должна состояться.
За час до этого советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что эвакуации мирных жителей началась и автобусы уже выехали из города.
Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что за два первых дня с территории металлургического комбината Азовсталь власти эвакуировали более 100 женщин, детей и пожилых людей.
Эвакуация проходит при поддержке ООН и Международного Комитета Красного Креста.
Мариуполь заблокирован российскими оккупантами два месяца. Они систематически обстреливают гражданскую инфраструктуру города, там нет воды, света, тепла и связи. По предварительным оценкам, из-за атак россиян погибли до 22 тысяч мирных жителей города.
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