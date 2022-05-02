Эвакуация из Мариуполя: в горсовете заявили, что автобусы еще не доехали до места сбора людей

2 мая, 13:28
Цей матеріал також доступний українською
Накануне из осажденного города удалось эвакуировать около 100 человек (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Накануне из осажденного города удалось эвакуировать около 100 человек (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Горсовет Мариуполя уточнил информацию об эвакуации мирных жителей из Мариуполя. Там заявили, что автобусы еще не доехали до места сбора людей.

Война России против Украины — главные события 2 мая

«Важно. Мариуполь. Эвакуация, которая должна была начаться сегодня в 7:00, продолжается. Автобусы еще не доехали до места сбора людей, но просим мариупольцев оставаться возле ТРЦ Порт Сити», — сообщили в пресс-службе горсовета.

Видео дня

Там добавили, что, несмотря на сложности, эвакуация мирного населения из Мариуполя в Запорожье должна состояться.

За час до этого советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что эвакуации мирных жителей началась и автобусы уже выехали из города.

https://www.youtube.com/embed/Bzg1TEgTP-k

Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что за два первых дня с территории металлургического комбината Азовсталь власти эвакуировали более 100 женщин, детей и пожилых людей.

Эвакуация проходит при поддержке ООН и Международного Комитета Красного Креста.

Читайте также:
Спасение из Мариуполя. Первые кадры эвакуации с осажденной Азовстали — видео

Мариуполь заблокирован российскими оккупантами два месяца. Они систематически обстреливают гражданскую инфраструктуру города, там нет воды, света, тепла и связи. По предварительным оценкам, из-за атак россиян погибли до 22 тысяч мирных жителей города.

Чтобы скрыть следы своих преступлений, оккупанты привезли в Мариуполь не менее 13 мобильных крематориев. Также журналисты и власти Мариуполя сообщали об обнаружении по меньшей мере трех массовых захоронений мирных жителей.


В подземных укрытиях завода Азовсталь, который постоянно подвергается российским обстрелам и авиаударам, вместе с защитниками города находились не менее 1000 мирных жителей — женщины с детьми, пожилые люди и семьи украинских военных. Зная об этом, россияне продолжали наносить массированные удары по территории Азовстали. Всего, по подсчетам украинских властей, в Мариуполе могут быть заблокированы около 120 тысяч мирных жителей.

Редактор: Татьяна Габедава

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Мариуполь Эвакуация Война России против Украины

poster
poster
poster
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X