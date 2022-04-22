«Есть вероятность». Верещук сообщила, что в субботу может быть организован гумкоридор из Мариуполя 22 апреля, 23:53 Цей матеріал також доступний українською Разрушения в Мариуполе после обстрелов российских оккупантов (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что в субботу, 23 апреля, может быть открыт гуманитарный коридор из Мариуполя.



Война России против Украины — главные события 23 апреля

«Точка сбора та же: на кольце возле торгового центра „Порт-Сити“. Время сбора — в 10:00», — сообщила Верещук.

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Министр призвала людей следить утром 23 апреля за официальными сообщениями от властей Украины.

«Если все хорошо, я дам подтверждение. Пишу вам сейчас, вечером, чтобы, если завтра утром удастся пробить коридор, вы были немного настроены и подготовлены. Понимаю, как вам тяжело. Столько раз срывались коридоры. Но мы с вами должны пробовать столько раз, сколько нужно, пока не получится», — заявила министр.

21 апреля российский диктатор Владимир Путин приказал министру обороны РФ Сергею Шойгу «отменить штурм» промышленной зоны возле завода Азовсталь в Мариуполе, назвав его «нецелесообразным». Ранее президент Владимир Зеленский предупреждал, что убийство защитников в Мариуполе поставит точку в переговорах с Россией.

22 апреля представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий заявил, что Россия не отказалась от штурма Азовстали и планирует привлечь росгвардейцев и структуры ФСБ РФ для дальнейшего наступления.

МИД Украины подчеркивал, что ситуация на Азовстали критическая, и для мирных жителей, запертых в укрытиях на заводе, срочно необходим гуманитарный коридор.

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