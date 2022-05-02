Выбрались из ада. Первые гражданские из Мариуполя добрались до Запорожья после двухмесячной блокады — фоторепортаж
Женщина, прибывшая из Мариуполя в центр для внутренне перемещенных лиц в Запорожье, 2 мая (Фото:REUTERS/Ueslei Marcelino)
Эвакуация мирных жителей Мариуполя с Азовстали началась 1 мая.
2 мая Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что за два первых дня с территории металлургического комбината Азовсталь власти эвакуировали более ста женщин, детей и пожилых людей.
В середине дня 2 мая они прибыли в Запорожье. Сегодня, 2 мая, эвакуация мирных жителей из Мариуполя продолжается.
НВ публикует фоторепортаж о первых мирных жителях, добравшихся в Запорожье после двух месяцев блокады в Мариуполе.
1. Женщина, прибывшая из Мариуполя в центр для внутренне перемещенных лиц в Запорожье, 2 мая
2. Ребенок, приехавший из Мариуполя в центр для внутренне перемещенных лиц в Запорожье, 2 мая.
3. Женщина, приехавшая из Мариуполя в центр для внутренне перемещенных лиц в Запорожье, 2 мая.
3. Женщина с собакой, приехавшая из Мариуполя в центр для внутренне перемещенных лиц в Запорожье, 2 мая.
4. Женщина, прибывшая из Мариуполя в Запорожье выглядывает из окна машины, 2 мая.
5. Пес человека, прибывшего из Мариуполя в Запорожье, выглядывает из окна машины, 2 мая.
6. Мужчина, прибывший из Мариуполя в Запорожье выглядывает из окна машины рядом с центром для внутренне перемещенных лиц, 2 мая.
7. Эвакуированный из Мариуполя ребенок плачет в центре для регистрации внутренне перемещенных лиц в Запорожье, 2 мая.
8. Пророссийские боевики рядом с автобусом с гражданскими с завода Азовсталь в Мариуполе, направляющемся в Запорожье, 2 мая.
9. Гражданские из Мариуполя в автобусе, направляющемся в Запорожье, 2 мая.
10. Гражданские из Мариуполя рядом с конвоем, направляющимся в Запорожье, 2 мая.
11. Гражданские из Мариуполя рядом с автобусом, направляющимся в Запорожье, 2 мая.
12. Гражданские из Мариуполя в автобусе, направляющемся в Запорожье, 2 мая.
13. Мужчина и девочка выгуливают собак рядом с автобусом, направляющимся из Мариуполя в Запорожье, 2 мая.
14. Ребенок из Мариуполя виден через разбитое окно семейной машины в центре для регистрации внутренне перемещенных лиц в Запорожье, 2 мая.
15. Беженцы в автобусе, направляющемся из Мариуполя в Запорожье, 2 мая.
16. Брат и сестра из Мариуполя в центре для регистрации внутренне перемещенных лиц в Запорожье, 2 мая.
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