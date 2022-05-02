Началась эвакуация мирных жителей из Мариуполя — советник мэра
Мариупольцев вывозят из города на автобусах (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)
Утром в понедельник, 2 мая, началась эвакуация мирных жителей из Мариуполя.
Война России против Украины — главные события 2 мая
Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко, пишет Радио Свобода.
«По нашей информации, автобусы отправились из Мариуполя. По предварительной договоренности автобусы подберут людей в поселке Мангуш и Бердянске. Разрешено также присоединяться к колонне своим транспортом», — сказал он.
Андрющенко уточнил, что те мариупольцы, которых эвакуировали накануне, смогут добраться до Запорожья вечером или завтра утром, 3 мая.
«Надеемся, что тысячи наших мариупольцев, застрявших по дороге из Мариуполя в Запорожье (их не пропускали оккупанты), сегодня вечером или завтра утром попадут в Запорожье», — добавил он.
Вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что за два первых дня с территории металлургического комбината Азовсталь власти эвакуировали более 100 женщин, детей и пожилых людей.
Эвакуация проходит при поддержке ООН и Международного Комитета Красного Креста.
Мариуполь заблокирован российскими оккупантами два месяца. Они систематически обстреливают гражданскую инфраструктуру города, там нет воды, света, тепла и связи. По предварительным оценкам, из-за атак россиян погибли до 22 тысяч мирных жителей города.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.