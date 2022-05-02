Началась эвакуация мирных жителей из Мариуполя — советник мэра 2 мая, 12:17 Цей матеріал також доступний українською Мариупольцев вывозят из города на автобусах (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Утром в понедельник, 2 мая, началась эвакуация мирных жителей из Мариуполя.

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Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко, пишет Радио Свобода.

«По нашей информации, автобусы отправились из Мариуполя. По предварительной договоренности автобусы подберут людей в поселке Мангуш и Бердянске. Разрешено также присоединяться к колонне своим транспортом», — сказал он.

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Андрющенко уточнил, что те мариупольцы, которых эвакуировали накануне, смогут добраться до Запорожья вечером или завтра утром, 3 мая.

«Надеемся, что тысячи наших мариупольцев, застрявших по дороге из Мариуполя в Запорожье (их не пропускали оккупанты), сегодня вечером или завтра утром попадут в Запорожье», — добавил он.

Вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что за два первых дня с территории металлургического комбината Азовсталь власти эвакуировали более 100 женщин, детей и пожилых людей.

Эвакуация проходит при поддержке ООН и Международного Комитета Красного Креста.

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Мариуполь заблокирован российскими оккупантами два месяца. Они систематически обстреливают гражданскую инфраструктуру города, там нет воды, света, тепла и связи. По предварительным оценкам, из-за атак россиян погибли до 22 тысяч мирных жителей города.

Чтобы скрыть следы своих преступлений, оккупанты привезли в Мариуполь не менее 13 мобильных крематориев. Также журналисты и власти Мариуполя сообщали об обнаружении по меньшей мере трех массовых захоронений мирных жителей.

В подземных укрытиях завода Азовсталь, который постоянно подвергается российским обстрелам и авиаударам, вместе с защитниками города находились не менее 1000 мирных жителей — женщины с детьми, пожилые люди и семьи украинских военных. Зная об этом, россияне продолжали наносить массированные удары по территории Азовстали. Всего, по подсчетам украинских властей, в Мариуполе могут быть заблокированы около 120 тысяч мирных жителей.





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