Люди в заложниках у войны. Эвакуация из Луганской области стала невозможной

9 мая, 00:25
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7 мая оккупанты атаковали с воздуха школу в Белогоровке (Фото:ГСЧС)

7 мая оккупанты атаковали с воздуха школу в Белогоровке (Фото:ГСЧС)

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что из-за обстрелов трассы Лисичанск-Бахмут эвакуация из области стала невозможной.

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«Ситуация будет ухудшаться, ведь чтобы погнать орков, наши воины тоже должны работать на полную мощь. Поэтому обстрелы с обеих сторон могут только усилиться, поэтому призывали к эвакуации. Просили „развязать руки“ нашим защитникам, чтобы ускорить Победу. Теперь люди в заложниках у войны. Эвакуация невозможна», — заявил Гайдай.

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Глава ОВА сообщил, что оккупанты обстреляли эвакуационный автобус, который хотел забрать выживших из Белогоровки.

«Завтра эвакуации и завоза гумпомощи не будет», — сообщил Гайдай.

https://www.facebook.com/watch/?v=1056310968572606
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Накануне российские войска сбросили авиабомбу на школу в селе Белогоровка Луганской области, расположенном возле Лисичанска. Там от обстрелов прятались около 90 жителей.

По предварительным данным погибли 60 человек

https://www.youtube.com/watch?v=AV0HFzPrNkM
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Эвакуация Луганская область Сергей Гайдай Война в Украине Война России против Украины

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