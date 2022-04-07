Российские оккупанты сорвали эвакуацию с востока, три поезда заблокированы — глава Луганской ОВА

7 апреля, 20:13
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На вокзале в Донецкой области застряли около 500 человек (Фото:Сергій Гайдай / Facebook)

На вокзале в Донецкой области застряли около 500 человек (Фото:Сергій Гайдай / Facebook)

Начальник Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что российские оккупанты нанесли удар по путепроводу возле станции Барвенково, три эвакуационных поезда заблокированы в Славянске и Краматорске.

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«Враг нанес авиаудар по путепроводу возле станции Барвенково, Донецкая железная дорога. Это единственный контролируемый Украиной выезд по железной дороге из таких городов как Славянск, Краматорск и Лиман. Дорога жизни для десятков тысяч наших граждан сейчас», — написал Гайдай в Telegram-канале.

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Почти 500 пассажиров заблокированных поездов сейчас размещают на вокзале до уточнения ситуации. Гайдай добавил, что эвакуация с востока Украины сейчас заблокирована, и выразил надежду, что железнодорожники устранят повреждения.

Ранее Сергей Гайдай призывал жителей области как можно скорее эвакуироваться и предупреждал, что враг пытается отрезать все возможные пути вывоза людей.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил во время брифинга в Брюсселе, что приближаются тяжелые бои за Донбасс, которые будут напоминать Вторую мировую войну.

Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Эвакуация Луганская область Донецкая железная дорога Сергей Гайдай Война России против Украины

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