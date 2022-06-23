За сегодня из Лисичанска эвакуировали 34 человека — Гайдай

23 июня, 18:35
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Эвакуация из Лисичанска, 23 июня (Фото:Сергей Гайдай / Telegram)

Эвакуация из Лисичанска, 23 июня (Фото:Сергей Гайдай / Telegram)

Украинские полицейские и спасатели провели эвакуацию из Лисичанска Луганской области. Из города вывезли 34 человека, в том числе детей.

Об этом сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

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Он уточнил, что волонтеры также ежедневно собирают желающих по селам громад.

По его словам, количество желающих эвакуироваться значительно возросло из-за усиления обстрелов российскими оккупантами населенных пунктов области.

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23 июня российским силам удалось продвинуться примерно на 5 километров в направлении Лисичанска Луганской области, это произошло благодаря недавнему усилению их подразделений.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Эвакуация Луганская область Луганская ОГА Сергей Гайдай Война России против Украины

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