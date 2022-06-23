За сегодня из Лисичанска эвакуировали 34 человека — Гайдай 23 июня, 18:35 Цей матеріал також доступний українською Эвакуация из Лисичанска, 23 июня (Фото:Сергей Гайдай / Telegram)

Украинские полицейские и спасатели провели эвакуацию из Лисичанска Луганской области. Из города вывезли 34 человека, в том числе детей.

Об этом сообщает глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Он уточнил, что волонтеры также ежедневно собирают желающих по селам громад.

По его словам, количество желающих эвакуироваться значительно возросло из-за усиления обстрелов российскими оккупантами населенных пунктов области.

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23 июня российским силам удалось продвинуться примерно на 5 километров в направлении Лисичанска Луганской области, это произошло благодаря недавнему усилению их подразделений.

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