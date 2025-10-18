«Ругали, но все равно везли». Волонтеры 28 раз эвакуировали семью из Купянска, которая каждый раз возвращалась

Пара пожилых людей 28 раз возвращалась в Купянск после эвакуации (Фото: Сергей Окунев / NV)

Пожилые супруги, которых неоднократно эвакуировали из Купянска , возвращались домой 28 раз, говоря, что не могут бросить огород. Об этом рассказал руководитель поисково-спасательной группы Троянда на руці Александр Гуманюк в интервью Суспільному .

По словам волонтера, обычно людей, которые после эвакуации снова возвращаются в прифронтовые районы, вносят в «черный список» — их не вывозят повторно. Однако эта семья стала исключением.

Реклама

«Это как раз было летом. Пожилые люди — очень добрые, но своеобразные. Они сажали картошку, копали огород. Мужчина все время передвигался вместе с нами. Мы ссорились, потом смирились и все равно вывозили его», — рассказал Гуманюк.

Волонтеры признаются, что не смогли отказать людям, которые каждый раз возвращались в родной город, рискуя собственной жизнью.

«Они оказались очень душевными, сдружились с нашими водителями. Мы ругали, но снова забирали», — добавил волонтер.

Сейчас семья находится в Харькове, где им предоставили безопасное жилье.

28 сентября глава Купянской ГВА Андрей Беседин сообщал, что Купянск закрыт для въезда, туда могут попасть только военные.

Он добавил, что сейчас в громаде находится 1640 гражданских. В частности на правобережной части Купянска — 680 человек.

Беседин отметил, что для атак на город россияне постоянно применяют артиллерию, минометы, РСЗО и FPV-дроны. В то же время, по словам главы ГВА, угроза для жителей связана не только с боевыми действиями, но и погодными условиями, которые ежедневно ухудшаются. В городе отсутствуют электричество, газ, вода, а также есть проблемы со связью.

26 сентября проект DeepState сообщил, что российские оккупационные войска продолжают просачиваться в Купянск и увеличивать свое присутствие в нем. Солдат армии РФ фиксируют в центральной части города, также они подбираются к микрорайону Юбилейный.