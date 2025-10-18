«Ругали, но все равно везли». Волонтеры 28 раз эвакуировали семью из Купянска, которая каждый раз возвращалась
Пара пожилых людей 28 раз возвращалась в Купянск после эвакуации (Фото: Сергей Окунев / NV)
Пожилые супруги, которых неоднократно эвакуировали из Купянска, возвращались домой 28 раз, говоря, что не могут бросить огород. Об этом рассказал руководитель поисково-спасательной группы Троянда на руці Александр Гуманюк в интервью Суспільному.
По словам волонтера, обычно людей, которые после эвакуации снова возвращаются в прифронтовые районы, вносят в «черный список» — их не вывозят повторно. Однако эта семья стала исключением.
«Это как раз было летом. Пожилые люди — очень добрые, но своеобразные. Они сажали картошку, копали огород. Мужчина все время передвигался вместе с нами. Мы ссорились, потом смирились и все равно вывозили его», — рассказал Гуманюк.
Волонтеры признаются, что не смогли отказать людям, которые каждый раз возвращались в родной город, рискуя собственной жизнью.
«Они оказались очень душевными, сдружились с нашими водителями. Мы ругали, но снова забирали», — добавил волонтер.
Сейчас семья находится в Харькове, где им предоставили безопасное жилье.
28 сентября глава Купянской ГВА Андрей Беседин сообщал, что Купянск закрыт для въезда, туда могут попасть только военные.
Он добавил, что сейчас в громаде находится 1640 гражданских. В частности на правобережной части Купянска — 680 человек.
Беседин отметил, что для атак на город россияне постоянно применяют артиллерию, минометы, РСЗО и FPV-дроны. В то же время, по словам главы ГВА, угроза для жителей связана не только с боевыми действиями, но и погодными условиями, которые ежедневно ухудшаются. В городе отсутствуют электричество, газ, вода, а также есть проблемы со связью.
26 сентября проект DeepState сообщил, что российские оккупационные войска продолжают просачиваться в Купянск и увеличивать свое присутствие в нем. Солдат армии РФ фиксируют в центральной части города, также они подбираются к микрорайону Юбилейный.