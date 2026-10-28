Покинуть дом в 98 лет. Как эвакуируют людей из Краматорска и окрестностей города, по которому РФ бьет КАБами, артиллерией и дронами

На фоне усиления российских обстрелов жители Краматорска и окрестных населенных пунктов вынуждены покидать свои дома, в которых прожили десятилетия. Лишь за первые две недели октября из Краматорской громады выехали 2,1 тыс. человек. До начала полномасштабного вторжения в Краматорске проживало около 150 тыс. человек, а вместе с окрестными селами — более 180 тыс.

Город, который продолжает жить под обстрелами

Краматорск — один из промышленных центров Донбасса, город, где целые поколения семей десятилетиями работали на заводах, строили дома, воспитывали детей и планировали свое будущее. Сегодня из-за российских атак все больше жителей вынуждены уезжать.

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В настоящее время российские войска регулярно атакуют Краматорскую громаду авиабомбами, артиллерией и беспилотниками. Под ударами оказываются жилые дома, транспорт и гражданская инфраструктура.

8 октября 2026 года Краматорск пережил одну из самых трагических атак за последнее время. По уточненным данным Национальной полиции, российские удары унесли жизни 32 человек, еще 21 человек получил ранения. Среди поврежденных объектов — жилые дома, предприятие и два автобуса.

По данным Донецкой областной военной администрации, по состоянию на 14 октября на подконтрольной Украине территории Донбасса оставалось около 71,3 тыс. жителей. Лишь за первые две недели октября из региона уехали или были эвакуированы 4340 человек.

Несмотря на опасность, многие до сих пор остаются дома. Кто-то не готов покинуть город, где прошла жизнь, другие не имеют возможности уехать самостоятельно.

Особенно сложно эвакуироваться пожилым и маломобильным людям, нуждающимся в посторонней помощи.

Оставить дом в 98 лет

Как происходит такая эвакуация и с какими трудностями сталкиваются семьи, свидетельствует история 98-летнего Александра Обенякина из поселка Беленькое на окраине Краматорска.

Мужчина родился в 1928 году, почти вся его жизнь связана с Краматорском. Много лет он работал на здешнем заводе. Из-за ограниченной подвижности Александр Михайлович не мог самостоятельно передвигаться на большие расстояния, а обычный транспорт не подходил для его эвакуации.

В конце августа, когда ситуация в Беленьком резко ухудшилась, дочь Обенякина обратилась за помощью к общественной организации Громада Старого Міста, которая является партнером консорциума TERA. Он был создан благотворительным фондом Team4UA, объединяющим украинские общественные и благотворительные организации для комплексного гуманитарного реагирования. Партнерская организация Громада Старого Міста помогает жителям прифронтовых территорий с эвакуацией, расселением и решением важных социальных вопросов.

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Команде нужно было не только организовать безопасную перевозку мужчины, но и заранее позаботиться о месте, где он сможет получать необходимый уход. Еще до выезда для Александра Михайловича нашли место в пансионате для престарелых в Харьковской области.

Эвакуацию организовали в несколько этапов. На самом опасном участке маршрута команда использовала бронированный автомобиль, оборудованный для перевозки лежа. Ситуацию безопасности отслеживали как перед выездом, так и в дороге, ведь обстоятельства могли измениться в любой момент.

Эвакуация 98-летнего Александра Обенякина из поселка Беленькое / Фото: Предоставлено Team4UA

В конце августа мужчину удалось доставить в пансионат в Харьковской области. Однако его дочь Валентина Линская еще оставалась в Беленьком.

Женщина тоже нуждалась в эвакуации, но долго колебалась. В родном доме оставались вещи, связанные с памятью о ее погибшем муже — украинском защитнике. Для женщины они являлись важной частью семейной истории.

2 сентября команда Громади Старого Міста помогла Валентине Линской выехать в Днепр. Вместе с ней эвакуировали ценные вещи и домашних питомцев.

Впоследствии женщина позвонила команде, чтобы поблагодарить: «Большое спасибо всем вам и ребятам, которые нас вывозили. Мы очень благодарны за то, что вы делаете такое добро людям. Мы гордимся вами. Я думаю, что мы все переживем и победим».

Валентина Линская, дочь Александра Обенякина, которую также эвакуировали из поселка Беленькое / Фото: Предоставлено Team4UA

После переезда семья столкнулась с другой проблемой: Александру Обенякину необходимо было восстановить документы и пенсионную карточку, без которых он не мог получать надлежащие выплаты.

Почти месяц специалисты ОО Громада Старого Города помогали решить этот вопрос. Дочь поддерживала связь с командой, уточняла детали оформления и обращалась за консультациями. В итоге документы удалось восстановить.

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Сейчас мужчина находится в пансионате Харьковской области, имеет надлежащий уход и чувствует себя хорошо — хотя и скучает по родному дому, с которым связана почти вся его жизнь.

Почему эвакуация не завершается после выезда

История Александра Обенякина — один из примеров трудностей, с которыми сталкиваются жители прифронтовых общин. Для людей старшего возраста, людей с инвалидностью и нуждающихся в постоянном уходе выезд нередко требует специального транспорта, поиска соответствующего жилья и дальнейшего социального сопровождения.

Масштаб таких нужд подтверждают и данные Донецкой ОВА. За первые две недели октября 2026 года по программам бесплатного расселения жилье получили 275 эвакуированных жителей Донбасса. Среди них — 107 маломобильных людей, 75 из которых разместили в медицинских учреждениях, обеспечивающих длительный медсестринский уход.

Поэтому важно позаботиться не только о безопасном выезде, но и об условиях, в которых человек окажется после переезда. Именно по такому принципу работает благотворительный фонд Team4UA через созданный Консорциум TERA.

Эвакуационная команда / Фото: Предоставлено Team4UA

Между тем, тысячи жителей прифронтовых общин продолжают жить под угрозой обстрелов. И для тех, кто не может уехать самостоятельно, помощь эвакуационных команд часто становится единственной возможностью добраться до более безопасного места.

Если вы или ваши близкие нуждаются в помощи с эвакуацией, специалисты благотворительного фонда Team4UA могут сориентировать в доступных возможностях поддержки и подсказать дальнейшие шаги.

Подробнее об эвакуации можно узнать на официальном сайте, в социальных сетях Team4UA или по номеру бесплатной горячей линии: 0 800 400 335.

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Эвакуация осуществляется в рамках деятельности Консорциума TERA при финансовой поддержке Гуманитарного фонда Украины (UHF). Консорциум TERA был создан БФ Team4UA.