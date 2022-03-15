«Путин пойдет в ад». Интервью с директором больницы Антоном Довгополом, который эвакуировал пациентов и медоборудование из Ирпеня 15 марта, 08:33 Цей матеріал також доступний українською Антон Долгопол (Фото:Антон Довгопол/Facebook)

Враг продолжает обстреливать Ирпень, но украинские военные контролируют 70% города. Мэр Александр Маркушин сообщает, что гибнут люди, россияне беспощадно бомбят и расстреливают жилье горожан, уничтожают садики, школы и другие объекты инфраструктуры.

В этих обстоятельствах оккупанты угрожали директору городской больницы Антону Довгополу, но он не согласился на их условия, эвакуировал пациентов и медоборудование из Ирпеня. В интервью Радио НВ врач рассказал, как все происходило.

Эвакуация из Ирпеня 13 марта 2022 года / Фото: REUTERS/Marko Djurica

— Чем жил Ирпень в эти страшные дни и как работала городская больница?

Во-первых, я хочу поблагодарить весь свой коллектив, который до последнего дня оставался и выполнял свою работу на местах.

У нас было развернуто три медицинских базы. Это родильное отделение, которое находилось в Ворзеле, и тоже там была развернута операционная. Это стационарные отделения в Буче – структурное подразделение Ирпенской центральной городской больницы. И поликлиника, на [улице] Садова, 38, где оказывали помощь и лечили раненых, рожали детей.

Все мы работали до последнего дня, но, к сожалению, имеем ситуацию, когда действительно пришлось эвакуироваться из-за того, что враг зашел на территорию Ворзеля, Гостомеля и Бучи. Там полностью серая зона, контролируемая российскими войсками.

К сожалению, экологически там катастрофическая ситуация, потому что инженерные сети не работают, водоснабжения нет, света нет. Подвозить туда снабжение — продукты питания или что-то еще — практически нереально.

В Ирпене пострадала поликлиника. Там было несколько прилетов, выбили все окна. Пострадал наш новый медицинский центр, который строили и планировали открывать в июне, на день медицинского работника. Но я вижу, что наш городской голова Александр Маркушин сражается за Ирпень. Вооруженные силы Украины и ребята с территориальной обороны в этом оказывают ему безумную помощь.

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Надеюсь, что в ближайшее время Ирпень и Буча будут отвоеваны, в нашей стране наступит мир, Путин пойдет в ад, а мы будем строить новую красивую, свободную Украину.

— Можете рассказать, как проходила сама эвакуация больницы. Это было достаточно опасно для жизни и персонала, и пациентов.

— Больница эвакуировалась в три этапа. Два этапа – зеленым коридором. Представители Красного креста, ДНСН области организованно выводили людей, врачей, пациентов. У нас была организованная команда: мы планировали оставаться на территории Бучи и дальше оказывать помощь, потому что там есть большое количество людей, нуждающихся в этой помощи.

Но накануне был разговор. Российские войска «посетили» нас в учреждение и сказали: «Будете возглавлять администрацию в Буче, восстанавливать Бучу». Я понял, что это конец. Они реально планировали заходить в больницу, ставить меня на восстановление Бучи. Я с радостью буду восстанавливать Бучу, но без россиян, когда она будет освобождена от этих захватчиков, рашистов.

Эвакуация из Ирпеня 13 марта 2022 года / Фото: REUTERS/Marko Djurica

Когда произошел этот разговор, нам запретили выезжать из больницы. Сказали: «Если вы будете уезжать отсюда, то будут проблемы». Была постоянная связь с областью. Я понял, что коридора на Бучу не будет. У нас были автомобили скорой, раненые пациенты, которым некуда было идти. С момента последней эвакуации, за ночь в больницу снова пришли люди.

Мы выходили колонной. Я был в [автомобиле] скорой помощи впереди колонны. За нами сразу поехала колонна из Бучи – автомобилей 200.

Мы забрали все — до последнего человека, который был в больнице. Конечно, остались сестры и три санитара, которые говорят: «Мы не поедем из Бучи. Это наш родной край, город. Мы не можем».

— Вы знаете, что с ними сейчас?

- Связи нет с Бучей. Это было лично их решение. Мы пытались их убедить, но они сказали, что им некуда идти, они останутся.

Мы вывезли из больницы, что успели — оборудование на около 10 млн гривен. Но технически не было возможности [больше] сделать, мы уезжали под обстрелами.

— Какая помощь вам сейчас нужна?

- Мы расположены на территории областной больницы. Сейчас мы проводим идентификацию всех сотрудников – кто есть и где. Дальше их будем прикреплять к медицинским учреждениям. Мы возобновили платежеспособность и работу предприятия. Есть возможность платить людям зарплату.

Сейчас я нахожусь на территории Закарпатья – нужно было разместить свою семью. Буду возвращаться в Киев, продолжать в терробороне работать над тем, чтобы быстрее освободить Ирпень.

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