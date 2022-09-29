Эвакуация из Херсонской области может усложниться — заместитель главы облсовета

29 сентября, 21:54
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Херсонская область (Фото:wikimapia.org)

Херсонская область (Фото:wikimapia.org)

Ситуация с эвакуацией людей с временно оккупированных территорий Херсонской области может осложниться в ближайшее время.

Об этом заявил заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский.

Он объяснил, что оккупанты хотят усилить фильтрационные процедуры.

«Анонсированная оккупантами пропускная система с индивидуальными разрешениями как на въезд, так и на выезд направлена на усиление фильтрационных процедур», — заявил Соболевский.

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По его словам, это должно снизить темпы выезда спасающихся от оккупационного «русского мира» людей.

«Критерии, по которым будут приниматься такие решения, пока не ясны», — добавил Соболевский.

19 сентября глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич призвал жителей деоккупированных населенных пунктов региона эвакуироваться на зимний период.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Эвакуация Херсонская область Война России против Украины

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