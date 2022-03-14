Эвакуация из Гостомеля. Оккупанты обстреляли колону мирных жителей, погибла женщина — Нацполиция 14 марта, 22:27 Цей матеріал також доступний українською По колонне из четырех автобусов российские войска произвели минометный обстрел (Фото:Національна поліція України/Telegram)

Оккупанты обстрелял колонну мирных жителей во время эвакуации из Гостомеля. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Украины.

Ведомство отмечает, что эвакуация из Гостомеля проходила двухэтапно. Первая колонна из 10 автобусов с женщинами с детьми, пожилыми люди и людьми с инвалидностью успешно добралась до места назначения.

«По второй колонне из четырех автобусов российские войска произвели минометный обстрел. В результате обстрела был травмирован водитель одного из автобусов. Также под обстрелом в колонне оказался легковой автомобиль Volkswagen с получившими ранения супругами. К сожалению, женщина скончалась на месте происшествия», — сообщает Нацполция.

В ведомстве добавили, что все остальные граждане, которые находились в колоне, продолжили движение и добрались в безопасное место.

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